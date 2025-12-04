Без предупреждения: в России разом могут встать все авто на дистанционном управлении

Автомобили с возможностью дистанционного управления в России могут оказаться полностью обездвиженными, рассказал в беседе с «Постньюс» автоэксперт Андрей Тростин.
Он отмечает, что с подобной угрозой могут столкнуться и старые модели Volvo, и более новые автомобили. В последние месяцы, по его словам, помимо нехватки электронных компонентов, значительно увеличилось количество кибератак.
Тростин в интервью пояснил, что программных уязвимостей стало значительно больше. Даже дорогие машины, такие как BMW и Mercedes, могут быть отключены на расстоянии без физического доступа к ним.
Частичной защитой, по мнению эксперта, становится обращение в технический центр для обновления программного обеспечения. Однако такая услуга обойдётся владельцам минимум в 100 тысяч рублей.
Как прогнозирует Тростин, в ближайшее время цена перепрошивки может увеличиться из-за высокого спроса.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на самом деле наливают на заправках в бутылки под видом незамерзайки.