В салоне есть риск задохнуться? Автоэксперт объяснил, что на самом деле наливают на заправках под видом незамерзайки

Опубликовано: 29 ноября 2025 15:00
незамерзающая жидкость
Фото: Городовой.ру

Где продают нормальную и не опасную для жизни жидкость.

«Городовой» спросил автоэксперта и путешественника Дмитрия Попова, как выбирать незамерзающую жидкость и чему верить на заправках и мойках. Он объяснил, что существует три основных компеонента, позволяющих получить незамерзающую жидкость: метиловый, этиловый и изопропиловый спирты.

Метанол в России под запретом: «Росалкогольорегулирование считает, что это незаконный оборот ядовитых технических жидкостей», хотя, по словам эксперта, запрет связан «скорее всего… с культурой потребления спиртных напитков».

Изопропиловый спирт — тоже компромисс: «он дико вонючий», а отдушки лишь усугубляют аромат. Именно из-за таких незамерзаек люди порой ощущают, что начинают задыхаться в салоне.

Этиловый — идеальный, но недостижимый вариант: «Жидкость на основе этилового спирта будет крайне дорогая из-за регулирования цен».

Попов говорит прямо: по цене на полке можно понять: «Имеем дело со смесью этилового спирта и с достаточно значительной долей метилового». И добавляет: «Весь мир ездит на незамерзающих жидкостях из метилового спирта. Ничего такого страшного не происходит».

А вот страшилки о вреде он называет мифом. Главный совет — выбирать проверенный продукт и не бояться регулировать концентрацию: «Все можно разбавлять водой. Если вы имеете 5 литров жидкости с температурой минус 20, то это можно разбавить в два раза водой».

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
