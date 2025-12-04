Чтобы деньги пришли: Петербургу выделяют 478 млн из федерального бюджета на увеличение притока инвестиций

Администрация Санкт-Петербурга утвердила новую программу, посвящённую стимулированию вложений в экономику региона. Эта инициатива стартует по аналогии с одноимённым проектом на федеральном уровне, принадлежащим к структуре нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Город выступает одним из семи субъектов страны, которым присвоен пилотный статус для реализации таких мер.
Власти ставят перед собой задачу увеличить объём вложений в основной капитал города за пять лет на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Для достижения этих показателей предусмотрено развитие особой экономической зоны, а также работы по обновлению инфраструктуры.
Всего планируется построить, модернизировать либо реконструировать не менее 17 объектов, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
В 2025 году планируется получить федеральную поддержку — межбюджетный трансферт из государственной казны составит 478 миллионов рублей.
Эти средства направят на реализацию инициативы и развитие городской экономики. Финансирование позволит масштабировать проекты, связанные с промышленным и инвестиционным ростом.
Ранее сообщалось, что через два года, в 2026 году, в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» откроют 11 производств.