Городовой / Город / Чтобы деньги пришли: Петербургу выделяют 478 млн из федерального бюджета на увеличение притока инвестиций
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Меньше преступлений — больше раскрытий: Петербург удивил цифрами Город
Прямой эфир: 19 декабря Путин подведёт итоги уходящего года Город
Подмена с отличием: сайт‑двойник Минобрнауки выманивает личные данные у школьников Город
Съел до кассы? Плати: как закон наказывает за «недоеденный» товар Общество
Когда уборка обернулась «грязным делом»: в Петербурге гендиректор клининговой компании предстанет перед судом Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Чтобы деньги пришли: Петербургу выделяют 478 млн из федерального бюджета на увеличение притока инвестиций

Опубликовано: 4 декабря 2025 15:30
Чтобы деньги пришли: Петербургу выделяют 478 млн из федерального бюджета на увеличение притока инвестиций
Чтобы деньги пришли: Петербургу выделяют 478 млн из федерального бюджета на увеличение притока инвестиций
Городовой ру

Власти города намерены повысить инвестиции в основной капитал на 60 процентов по сравнению с показателями 2020 года.

Администрация Санкт-Петербурга утвердила новую программу, посвящённую стимулированию вложений в экономику региона. Эта инициатива стартует по аналогии с одноимённым проектом на федеральном уровне, принадлежащим к структуре нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Город выступает одним из семи субъектов страны, которым присвоен пилотный статус для реализации таких мер.

Власти ставят перед собой задачу увеличить объём вложений в основной капитал города за пять лет на 60% по сравнению с уровнем 2020 года. Для достижения этих показателей предусмотрено развитие особой экономической зоны, а также работы по обновлению инфраструктуры.

Всего планируется построить, модернизировать либо реконструировать не менее 17 объектов, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

В 2025 году планируется получить федеральную поддержку — межбюджетный трансферт из государственной казны составит 478 миллионов рублей.

Эти средства направят на реализацию инициативы и развитие городской экономики. Финансирование позволит масштабировать проекты, связанные с промышленным и инвестиционным ростом.

Ранее сообщалось, что через два года, в 2026 году, в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» откроют 11 производств.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью