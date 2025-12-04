Зачем Ивану «ширинки» и что такое «спальник»? Как понять сказку про «Конька-Горбунка»

Сказка Петра Ершова “Конёк-Горбунок” — это не просто волшебное приключение, но и кладезь устаревших слов, которые могут поставить в тупик современного читателя, особенно юного.

Чтобы погружение в мир Ивана-дурака и его верного друга стало ещё более увлекательным, необходимо раскрыть значение некоторых самых необычных и старинных понятий.

“Шевелить”: не просто лёгкое движение

В строках сказки «Кто-то в поле стал ходить / И пшеницу шевелить», слово “шевелить” может вызвать недоумение. Если молодая кобылица лишь касалась колосьев, почему её считали воровкой?

Объяснение кроется в архаичном значении этого слова. В словаре Даля оно трактуется как “двигать, ворочать, рушать, ворошить”. Скорее всего, лошадка не просто прикасалась к пшенице, а вытаптывала её, что приводило к гибели урожая.

“Малахай”: головной убор или широкий кафтан?

Когда Иван “с печи слезает, / Малахай свой надевает”, возникает вопрос: что же такое “малахай”? Это слово имеет несколько значений.

Во-первых, это большая шапка на меху с широкими наушниками.

Во-вторых, под “малахаем” раньше подразумевали широкий кафтан без пояса.

“И вероятнее всего, в сказке речь о верхней одежде”, — предполагает интерпретатор.

Интересно, что у этого слова есть и переносное значение — “разгильдяй, рохля, беззаботный человек”.

“Пластью”: как разложить всё по полочкам

В описании полёта над землёй встречаются строки:

“Вьётся кругом над полями, / Виснет пластью надо рвами”.

Слово “пластью” тесно связано с понятиями “пласт” и “пластом”. Оно означает “плашмя”, то есть ровно, горизонтально. Таким образом, висящее над рвами изображение или предмет располагалось горизонтально, как бы раскладываясь по поверхности.

“Позвонок”: не кость, а звонкий бубенец

Когда Иван получает в награду “Красну шапку с позвонком / Да сапожки с каблучком”, слово “позвонок” может вызвать тревожные ассоциации.

Однако, “главное — не представлять головной убор, украшенный одной из костей позвоночника. А то детская сказка превратится в ужастик”.

В данном контексте “позвонок” означает “бубенец” — небольшой металлический колокольчик, который издаёт звон при движении.

“Спальник”: придворный слуга, а не любитель поспать

Фигура “спальника” в сказке вызывает особое негодование:

“Надо молвить, этот спальник / До Ивана был начальник”.

Этот персонаж, постоянно мешающий главному герою, не имеет отношения к отдыху.

“Спальник — это придворный чин в допетровской России”, — объясняет значение слова эксперт.

Так называли “придворного слугу, состоявшего при государе для личных услуг”, который подчинялся постельничему и дежурил в царских покоях.

“Ражий”: сила и красота в одном слове

Описание богатыря или крепкого парня часто сопровождается словом “ражий”.

“Нет рогов, ни бороды, / Ражий парень, хоть куды!”

По мнению В. В. Виноградова, слово “ражий” пришло в литературный язык из просторечия и означало “крепкий, здоровый, дюжий, красивый”. Это слово подчёркивало физическую силу и привлекательность персонажа.

“Прозументы”: блеск и щегольство

На рубашке героя сказки могут быть “прозументы”.

“«Прозумент», он же «позумент», — это шитая золотом, серебром или цветной мишурой тесьма для оторочки одежды, мягкой мебели и т. п.”.

Это слово описывает детали одежды, придающие ей нарядность и блеск. Раньше о любителях прихорашиваться говорили: “Хоть без штанов, да в позументах”, что подчеркивало важность внешнего вида.

“Ширинка”: не только платок

Когда Ивану для выполнения царского поручения нужны “две ширинки”, это слово может вызвать множество трактовок.

“«Ширинка» — очень многогранное слово”.

Оно могло означать и отрезок ткани определённой ширины, и платок, носимый женщинами как головной убор, и даже полотенце или скатерть с вышитыми узорами.

В контексте сказки, “вероятно, имеется в виду платок — символ сватовства”, — предполагает лингвист.

“Балясы”: болтовня, а не резные элементы

Фраза “И балясы начал снова: / «Молви ласковое слово!»” указывает на ещё одно значение слова “балясы”. Люди до сих пор используют выражение “точить лясы”, которое означает “болтать пустяки, заниматься шутливой болтовнёй, пустословить”.

Таким образом, “балясы” — это “шутки, весёлые россказни”, которыми государь пытался расположить к себе царь-девицу, прибегая к лёгкому и непринуждённому общению.