Пахнет штрафом, а не хвоей: за новогоднюю ёлку в подъезде придется заплатить

На фоне приближающихся зимних праздников, желание жителей украсить подъезды может привести к наложению административных штрафов. О таких рисках напомнил юрист Илья Васильчук в беседе с «Известиями».
По словам эксперта, ответственность может наступить при нарушении правил пожарной безопасности, а также при неправомерном использовании общих помещений.
Васильчук отметил, что коридоры, лестничные пролёты и площадки являются маршрутами для эвакуации. Размещение на них различных предметов не допускается, чтобы не затруднять проход и не увеличивать риск распространения огня. Игнорирование установленных требований может закончиться штрафом.
Размер взысканий зависит от статуса нарушителя:
- граждане – от 5 000 до 15 000 рублей;
- должностные лица – от 20 000 до 30 000 рублей;
- организации – от 300 000 до 400 000 рублей.
Если, из-за установленных гирлянд или другого декора, возникнет пожар, подтопление или будут повреждены общедомовые объекты, владелец обязан компенсировать ущерб. При тяжёлых последствиях, таких как серьёзная травма или гибель человека, возможно возбуждение уголовного дела.
Как уточнил Васильчук, в этом случае ответственность может достигать семи лет лишения свободы на основании статьи 219 Уголовного кодекса РФ.
Ранее обсуждалось предложение отменить штрафы за новогоднее оформление подъездов, которое звучало в Государственной думе.