Снова в строю: почти три тысячи петербургских экскурсоводов и гидов‑переводчиков прошли аттестацию
Снова в строю: почти три тысячи петербургских экскурсоводов и гидов‑переводчиков прошли аттестацию

Опубликовано: 5 декабря 2025 16:00
Санкт-Петербург лидирует в России по числу аттестованных гидов-переводчиков, работающих на 28 иностранных языках.

В Санкт-Петербурге на сегодняшний день насчитывается 2733 экскурсовода и гида-переводчика, прошедших обязательную аттестацию. Об этом сообщили в администрации города.

Петербург опережает остальные регионы России по числу специалистов с подтверждённой квалификацией. Из этого числа 190 человек имеют разрешение работать не только в Петербурге, но и ещё в 13 российских областях.

Впервые в сентябре 2025 года состоялся экзамен для гидов, желающих вести экскурсии по Калининградской области.

Северная столица выходит на передовые позиции и по разнообразию языков, на которых работают специалисты. Экскурсоводы владеют 28 различными языками.

Среди них не только наиболее востребованные в мире — английский, испанский, немецкий, французский, но и те, которые необходимы гостям из Восточной Европы и Азии: арабский, китайский, албанский, вьетнамский, иврит, персидский, тайский и другие.

В комитете по развитию туризма подчеркнули важность современной системы подготовки:

«Прозрачная система аттестации, межрегиональные экзамены, активная поддержка молодых специалистов и развитие инклюзивных услуг — это стратегический вклад в современную экономику, социальную сферу и создание комфортного мегаполиса XXI века, где туризм не только создает рабочие места, но и повышает качество жизни для всех жителей».

Ранее сообщалось, что в Петербурге ощущается потребность в новых экскурсоводах, что связано с увеличением потока путешественников внутри страны. По словам специалистов, интерес к историческим маршрутам и экскурсионным услугам продолжает расти.

Автор:
Юлия Аликова
