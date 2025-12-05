Петербург при Анне Иоанновне: расцвет городского хозяйства на фоне политического террора

При Анне Иоанновны в Петербурге появились фонари, водопровод и Тайная канцелярия.

Десятилетие правления Анны Иоанновны (1730-1740) стало для Петербурга эпохой контрастов и парадоксов.

С одной стороны, именно в эти годы город окончательно перестал восприниматься как временная «стройка века» и стал обживаться.

При Анне были заложены основы городского хозяйства:

в 1730 году появилось первое постоянное уличное освещение (масляные фонари),

в 1732 — первая публичная аптека,

в 1735 — первый водопровод для фонтанов Летнего сада.

Сформировался постоянный бюргерский слой — мастеровые, мелкие торговцы, чиновники.

С другой стороны, это было время политического террора и засилья иностранцев, вошедшее в историю как «бироновщина».

Власть фактически принадлежала немецкому фавориту Анны — Эрнсту Бирону, а ключевые посты в армии и администрации заняли курляндские и остзейские немцы.

Политическая жизнь города была отравлена всеобщей подозрительностью и работой Тайной канцелярии, которая развернула беспрецедентную охоту на реальных и мнимых критиков режима.

Дело Артемия Волынского, казнённого в 1740 году, показало, что даже высшая знать не защищена от произвола.

Петербург этого периода — это город, где роскошь придворных празднеств и ассамблей соседствовала со страхом доносов, где европейский лоск фасадов скрывал архаичную суть самодержавного произвола.

Парадоксально, но именно в эту мрачную эпоху город приобрёл многие черты нормальной столицы, а его политическое значение только укрепилось.

