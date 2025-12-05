Цена «города-мечты»: эпидемии, дороговизна и изоляция в жизни первых петербуржцев

Главным вызовом была враждебная природа. Болотистая местность, постоянная сырость, наводнения, непривычно долгая зима и короткое лето — всё это делало жизнь некомфортной и опасной.
Эпидемии малярии, цинги, тифа уносили тысячи жизней — по некоторым оценкам, смертность среди строителей достигала 30-40%.
Второй проблемой была дороговизна жизни. Все продукты, кроме рыбы, приходилось завозить из других регионов, что делало их чрезвычайно дорогими.
Третьей трудностью стала социальная изоляция — город населяли люди из разных концов России и Европы, говорившие на разных языках и имевшие разные обычаи.
Но именно из этого «котла народов» постепенно рождалось новое городское сообщество — петербуржцы, объединённые общим делом и особым чувством принадлежности к «городу-мечте» Петра.