«Станет пилотным проектом для отработки моделей»: почему закрытие Выборга в Ленобласти для авто — это только начало

Когда наступит новая эра транспорта в историческом центре?

Исторический Выборг, город с многовековой историей и неповторимой атмосферой, стоит на пороге значительных перемен.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил радикальное решение для сохранения его уникальности — ограничение движения автомобилей в центре города.

“Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц”, — заявил глава региона.

“Возможно, стоит вообще закрыть центр Выборга от авто. Оставить проезд только для такси и автобусов. Иначе мы Выборг не спасём”.

Эта инициатива направлена на трансформацию города-музея, который, по мнению экспертов, может раскрыть свой туристический потенциал благодаря созданию комфортной и безопасной пешеходной среды.

Три кита успешного туризма: атмосфера, комфорт, безопасность

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев объяснил причину.

“Расчёт на то, что ограничение движения позволит городу раскрыться в новом качестве, не лишён смысла”, — подчеркивает депутат.

Федеральный тренд: плата за въезд и пилотные проекты

Инициатива по Выборгу не является изолированным явлением. Она вписывается в общероссийский тренд, направленный на оптимизацию транспортных потоков в исторических центрах городов.

“Кроме того, предложение губернатора Александра Дрозденко находится в общероссийском тренде”, — отмечает Алексей Цивилев в беседе с «Городовой».

“Например, на федеральном уровне уже ведутся экспертные дискуссии о введении платы за въезд в перегруженные центры городов”.

Таким образом, опыт Выборга может стать “пилотным проектом для отработки моделей, которые в будущем будут востребованы в других исторических городах”.

“Как это сделать правильно?”: путь к реализации

Однако, как подчеркивает депутат, само по себе ограничение движения — это лишь первый шаг.

“Ключевой вопрос — не “зачем это делать”, а “как это сделать правильно“.

Для успешной реализации проекта необходима детальная проработка множества аспектов:

“Какую именно зону следует определить, как пешеходную? Какими должны быть механизмы доступа для жителей, экстренных служб и бизнеса? Как организовать логистику и перехватывающие парковки?”.

Решение этих задач требует комплексного подхода и широкого вовлечения общественности.

“Для ответов на эти вопросы необходимо широкое публичное обсуждение с привлечением урбанистов, транспортных инженеров, и, конечно, самих жителей”, — убежден Алексей Цивилев.

Только через открытый диалог и совместную работу можно найти оптимальные решения, которые позволят Выборгу сохранить свою уникальность и стать по-настоящему комфортным городом для жизни и туризма.