«Станет пилотным проектом для отработки моделей»: почему закрытие Выборга в Ленобласти для авто — это только начало

Исторический Выборг, город с многовековой историей и неповторимой атмосферой, стоит на пороге значительных перемен.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил радикальное решение для сохранения его уникальности — ограничение движения автомобилей в центре города.
“Надо закрывать для машин Крепостную и ряд других улиц”, — заявил глава региона.
“Возможно, стоит вообще закрыть центр Выборга от авто. Оставить проезд только для такси и автобусов. Иначе мы Выборг не спасём”.
Эта инициатива направлена на трансформацию города-музея, который, по мнению экспертов, может раскрыть свой туристический потенциал благодаря созданию комфортной и безопасной пешеходной среды.
Три кита успешного туризма: атмосфера, комфорт, безопасность
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев объяснил причину.
“Расчёт на то, что ограничение движения позволит городу раскрыться в новом качестве, не лишён смысла”, — подчеркивает депутат.
Федеральный тренд: плата за въезд и пилотные проекты
Инициатива по Выборгу не является изолированным явлением. Она вписывается в общероссийский тренд, направленный на оптимизацию транспортных потоков в исторических центрах городов.
“Кроме того, предложение губернатора Александра Дрозденко находится в общероссийском тренде”, — отмечает Алексей Цивилев в беседе с «Городовой».
“Например, на федеральном уровне уже ведутся экспертные дискуссии о введении платы за въезд в перегруженные центры городов”.
Таким образом, опыт Выборга может стать “пилотным проектом для отработки моделей, которые в будущем будут востребованы в других исторических городах”.
“Как это сделать правильно?”: путь к реализации
Однако, как подчеркивает депутат, само по себе ограничение движения — это лишь первый шаг.
“Ключевой вопрос — не “зачем это делать”, а “как это сделать правильно“.
Для успешной реализации проекта необходима детальная проработка множества аспектов:
“Какую именно зону следует определить, как пешеходную? Какими должны быть механизмы доступа для жителей, экстренных служб и бизнеса? Как организовать логистику и перехватывающие парковки?”.
Решение этих задач требует комплексного подхода и широкого вовлечения общественности.
“Для ответов на эти вопросы необходимо широкое публичное обсуждение с привлечением урбанистов, транспортных инженеров, и, конечно, самих жителей”, — убежден Алексей Цивилев.
Только через открытый диалог и совместную работу можно найти оптимальные решения, которые позволят Выборгу сохранить свою уникальность и стать по-настоящему комфортным городом для жизни и туризма.