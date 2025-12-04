Городовой / Город / Неожиданный поворот: Петербург стал чемпионом падения цен на посуточное жильё
Опубликовано: 4 декабря 2025 02:35
Неожиданный поворот: Петербург стал чемпионом падения цен на посуточное жильё
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Средний показатель за год снизился с 5,8 до 4,4 тысячи рублей.

За последние двенадцать месяцев в Санкт-Петербурге была зафиксирована заметная динамика на рынке посуточной аренды: медианная стоимость аренды снизилась на 24%.

Согласно данным сервиса «Домклик» от Сбербанка, цены уменьшились с 5,8 до 4,4 тысячи рублей в сутки, сообщают «Известия».

Эксперты отмечают, что интерес к посуточной аренде в тройке ведущих городов России слегка снизился. Помимо Санкт-Петербурга, аналогичная тенденция наблюдается и в Казани, где стоимость упала более чем на 20%, составляя теперь примерно 4,6 тысячи рублей за день.

В Москве средняя цена уменьшилась на 13% и теперь находится на уровне 5,9 тысячи рублей.

Среди причин такой корректировки специалисты выделяют:

  • Небольшое снижение спроса на посуточную аренду в крупнейших городах.
  • Существенную конкуренцию между арендодателями, что способствует появлению более привлекательных предложений.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спрос на производственные объекты снизился более чем на 30%. Эта тенденция также может оказывать влияние на динамику рынка недвижимости в целом.

Автор:
Юлия Аликова
Город
