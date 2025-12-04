Неожиданный поворот: Петербург стал чемпионом падения цен на посуточное жильё

За последние двенадцать месяцев в Санкт-Петербурге была зафиксирована заметная динамика на рынке посуточной аренды: медианная стоимость аренды снизилась на 24%.
Согласно данным сервиса «Домклик» от Сбербанка, цены уменьшились с 5,8 до 4,4 тысячи рублей в сутки, сообщают «Известия».
Эксперты отмечают, что интерес к посуточной аренде в тройке ведущих городов России слегка снизился. Помимо Санкт-Петербурга, аналогичная тенденция наблюдается и в Казани, где стоимость упала более чем на 20%, составляя теперь примерно 4,6 тысячи рублей за день.
В Москве средняя цена уменьшилась на 13% и теперь находится на уровне 5,9 тысячи рублей.
Среди причин такой корректировки специалисты выделяют:
- Небольшое снижение спроса на посуточную аренду в крупнейших городах.
- Существенную конкуренцию между арендодателями, что способствует появлению более привлекательных предложений.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге спрос на производственные объекты снизился более чем на 30%. Эта тенденция также может оказывать влияние на динамику рынка недвижимости в целом.