Обманули, а квартиру не вернули: петербургский суд отказал жертве мошенников

В Санкт-Петербурге районный суд отказал местной жительнице, которая требовала отменить сделку по продаже квартиры и вернуть жильё прежнему владельцу.
По её словам, она лишилась недвижимости после того, как попалась на уловки мошенников.
Как сообщили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга, в 2023 году злоумышленники склонили женщину к тому, чтобы снять средства, в том числе получить кредит на один миллион рублей, а также продать собственную квартиру за 9 миллионов рублей.
Оформлением документов и организацией сделки занимался агент. Все необходимые этапы, включая оформление бумаг, заняли почти два месяца.
Только после завершения всех формальностей пострадавшая поняла, что её обманули, и она осталась без жилья. Тогда женщина обратилась в судебную инстанцию, требуя признать сделку недействительной. Однако судебные органы не поддержали её просьбу.
Выборгский районный суд постановил, что покупатель полностью выполнил взятые на себя обязательства, а доказательства вины со стороны приобретателя квартиры не были предоставлены.
— Доказательств обмана Наталии со стороны Анны в материалы дела не представлено, а равно не представлено доказательств того, что лица, убедившие истца по телефону продать квартиру, действовали в интересах Анны или того, что Анна знала или должна была знать об обмане Наталии, — пояснила руководитель объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Потерпевшая направила жалобу в вышестоящий суд. Городской суд Санкт-Петербурга поддержал коллег, признав решение предыдущей инстанции обоснованным. После этого решение вступило в силу.
Стоит отметить, что на федеральном уровне обсуждается введение обязательной видеозаписи при совершении сделок с недвижимостью. Такой подход может повысить безопасность граждан при проведении операций с жильём.