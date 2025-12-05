Городовой / Город / «Берегите уборные»: зачем петербуржцам напомнили о самом элементарном
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Гагарин пил это по утрам: секретный продукт СССР, который заставит вас заплакать от ностальгии Общество
Аварии, которых не случилось: в Петербурге «умные» датчики предотвратили свыше 880 дефектов трубопроводов Город
«Взяли 3 млн, а отдадут 15,7»: какие «подводные камни» скрывают ипотечные платежи Общество
На Площади Ленина улыбка стала платёжным средством: заработал первый биометрический терминал Город
Москва, Петербург, Челябинск, Альметьевск: где находится рай для урбанистов в российской глубинке Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Берегите уборные»: зачем петербуржцам напомнили о самом элементарном

Опубликовано: 5 декабря 2025 18:00
«Берегите уборные»: зачем петербуржцам напомнили о самом элементарном
«Берегите уборные»: зачем петербуржцам напомнили о самом элементарном
Городовой ру

В туалетах нередко случаются повреждения оборудования и возникают трудности для посетителей из-за действий хулиганов.

Санкт-Петербургский «Водоканал» обратился к жителям и туристам с просьбой бережно относиться к бесплатным городским туалетам.

Представители организации отметили, что время от времени сталкиваются с повреждением оборудования. Это приводит к перебоям в работе и доставляет неудобства горожанам и гостям.

С 2001 года предприятие следит за состоянием и эксплуатацией туалетов, расположенных в городе. На сегодняшний день более 130 объектов приспособлены для посетителей с ограниченной подвижностью.

Этот проект является частью комплексных мер по формированию безбарьерной среды в Санкт-Петербурге.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге найти бесплатный туалет.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью