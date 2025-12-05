«Берегите уборные»: зачем петербуржцам напомнили о самом элементарном

Санкт-Петербургский «Водоканал» обратился к жителям и туристам с просьбой бережно относиться к бесплатным городским туалетам.
Представители организации отметили, что время от времени сталкиваются с повреждением оборудования. Это приводит к перебоям в работе и доставляет неудобства горожанам и гостям.
С 2001 года предприятие следит за состоянием и эксплуатацией туалетов, расположенных в городе. На сегодняшний день более 130 объектов приспособлены для посетителей с ограниченной подвижностью.
Этот проект является частью комплексных мер по формированию безбарьерной среды в Санкт-Петербурге.
