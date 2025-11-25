Петербургский лайфхак: где найти бесплатный туалет, когда наличных нет

Неожиданная потребность в посещении туалета может застать врасплох любого, особенно в большом городе, где каждая услуга нередко предполагает плату.

В Санкт-Петербурге, где стоимость посещения общественного туалета может достигать 50-60 рублей, эта проблема становится еще актуальнее.

Однако, существует ряд малоизвестных, но весьма полезных способов сэкономить и воспользоваться бесплатными уборными.

«Водоканал» на страже комфорта: секретные туалеты Петербурга

Одним из наиболее надежных источников бесплатных туалетов в городе выступает «Водоканал Санкт-Петербурга». Компания предоставляет свободный доступ к уборным в ряде общественных мест.

Их легко обнаружить на карте, введя в поиск «бесплатные туалеты» или «туалеты Водоканал».

Особо стоит отметить близость к знаковым достопримечательностям. Например, всего в 400 метрах от Эрмитажа, где посещение биотуалета может обойтись недешево, находятся бесплатные уборные в Александровском саду.

Вот таблица с адресами бесплатных общественных туалетов в центре Санкт-Петербурга, которые находятся на балансе Водоканала и доступны для посетителей:

Адрес Описание/Расположение 3Ф, территория Петропавловская крепости На территории крепости 4 туалета, ищите указатели Площадь Искусств, 2 Центр города, рядом с культурными объектами Адмиралтейский просп., 5, Александровский парк у Исаакиевского собора Удобное расположение в Парке Сенатская площадь, 6Б, Александровский парк В центральной части Александровского парка Улица Репина Расположение в центре города Большой проспект Васильевского острова, 22, корп. 2Б На Васильевском острове Территория Тучков Буян В районе Тучков Буян Александровский парк, 1, корп. 2 (цокольный этаж) Еще один туалет в Александровском парке Садовая улица, 37В В районе Садовой улицы

«Пятёрочка» и торговые центры: спасение среди полок

Неожиданным, но действенным решением может стать посещение магазинов сети «Пятёрочка».

Важно помнить, что доступ предоставляется как знак заботы о клиентах, но лучше вежливо попросить, а при необходимости позвать главного.

Многие торговые центры также предлагают бесплатные туалеты. Хотя раньше такая практика была не везде, сейчас ситуация улучшается.

В центре города бесплатные уборные можно найти в ТК «Пик» и популярном ТК «Галерея» на Лиговском проспекте.

Кафе и рестораны: когда вежливость решает все

Не стоит забывать и о возможностях, предоставляемых кафе и ресторанами.

«Многие кафе и рестораны в Санкт-Петербурге предоставляют бесплатный доступ к своим туалетам для посетителей, стоит только попросить», — советуют горожане.

Хотя в некоторых заведениях может потребоваться код с чека, вежливый вопрос официанту зачастую решает проблему, даже если посетитель не планирует делать заказ.