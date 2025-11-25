От веча к наместнику: как московское правление изменило жизнь Приневского края

Москва ввела жёсткую административную «сетку»: Водскую пятину разделили на уезды во главе с московскими наместниками, которые жили в ключевых крепостях — Орешке, Ладоге, Копорье.
Главной задачей этих «региональных менеджеров» был не сбор вечевых голосов, а исправный сбор налогов и оборона рубежей.
Структура власти стала иной. Появились первые бюрократические инструменты — Переписные книги, где московские писцы с немецкой педантичностью фиксировали каждое хозяйство: сколько у кого земли, скота, сена.
Это позволяло выжимать из края максимум ресурсов для нужд растущего государства. Земли массово раздавались московским дворянам, что привело к смене элит и закрепощению ранее свободного населения.
Край из буферной зоны превратился в тыловую базу для экспансии Москвы на запад.