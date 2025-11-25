Городовой / Город / 180 часов отработки за долги перед собственной матерью: суд проучил детей петербурженки
Опубликовано: 25 ноября 2025 16:00
Городовой ру

Жители Санкт-Петербурга, обвинённые в непредоставлении материальной поддержки пожилой матери, привлечены к обязательным работам.

В Красногвардейском районе было принято судебное решение о задолженности по алиментам: женщина 50 лет и мужчина 47 лет накопили долг по выплатам на содержание своей пожилой матери.

Суд обязал их ежемесячно переводить матери по 6600 и 4800 рублей соответственно, но выплаты не поступали. Общая сумма задолженности на данный момент превысила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

В результате разбирательства было назначено наказание: теперь брату и сестре предстоит провести 180 часов на обязательных работах, выполняя задания коммунальных служб города. Сотрудники службы судебных приставов предупредили их о возможной уголовной ответственности в случае повторной неуплаты.

Кроме того, им необходимо в ближайшее время полностью оплатить образовавшийся долг перед 72-летней матерью.

Подобные истории происходят в Петербурге не впервые. Недавно мужчина был привлечён к административной ответственности за неоднократную задержку выплат на ребёнка и теперь ему грозит разбирательство в суде за долг по алиментам в размере 68 тысяч рублей.

Юлия Аликова
