180 часов отработки за долги перед собственной матерью: суд проучил детей петербурженки

В Красногвардейском районе было принято судебное решение о задолженности по алиментам: женщина 50 лет и мужчина 47 лет накопили долг по выплатам на содержание своей пожилой матери.
Суд обязал их ежемесячно переводить матери по 6600 и 4800 рублей соответственно, но выплаты не поступали. Общая сумма задолженности на данный момент превысила полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.
В результате разбирательства было назначено наказание: теперь брату и сестре предстоит провести 180 часов на обязательных работах, выполняя задания коммунальных служб города. Сотрудники службы судебных приставов предупредили их о возможной уголовной ответственности в случае повторной неуплаты.
Кроме того, им необходимо в ближайшее время полностью оплатить образовавшийся долг перед 72-летней матерью.
Подобные истории происходят в Петербурге не впервые. Недавно мужчина был привлечён к административной ответственности за неоднократную задержку выплат на ребёнка и теперь ему грозит разбирательство в суде за долг по алиментам в размере 68 тысяч рублей.