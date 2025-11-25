Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу

В Москве зафиксирован случай, когда чрезмерное увлечение чая матча обернулось серьёзным заболеванием.

Молодая жительница столицы в возрасте 22 лет ежедневно выпивала по пять чашек этого популярного напитка. Через некоторое время она заметила выраженную желтизну кожи, после чего обратилась к врачам.

По результатам обследования специалистам пришлось рекомендовать ей отказаться от употребления матча и приступить к интенсивному лечению печени, сообщает телеграм-канал Shot .

Медики отмечают, что злоупотребление этим напитком, особенно если используется порошок невысокого качества, может значительно повысить нагрузку на печень и способствовать накоплению веществ, вызывающих желтуху.

Среди таких веществ выделяются катехины — природные антиоксиданты, полезные лишь при умеренном употреблении.

Чрезмерное количество катехинов может нанести вред печени, а также раздражать желудок. Помимо этого, матча содержит танины и полифенолы, затрудняющие усвоение железа организмом. При постоянном употреблении напитка возможно развитие железодефицитной анемии.

Особенно стоит проявлять осторожность тем, чей уровень железа уже находится на низких значениях: речь идёт о вегетарианцах, людях с нарушениями питания и имеющими заболевания органов пищеварения.

Врачи подчёркивают, что риск возрастает у пациентов с анемией или склонностью к недостатку железа.

Медики рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении чая матча и внимательно относиться к своему самочувствию, особенно если напиток занимает важное место в ежедневном рационе.

Специалисты советуют при появлении необычных симптомов, таких как пожелтение кожи, немедленно обращаться за медицинской помощью.

