Городовой / Город / Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Надо, Шура, надо»: крылатые фразы, которые сведут с ума любого переводчика Общество
Возраст в цене: петербуржцам-долгожителям выплатят до 25 тысяч за солидные годы Город
Остыл в кастрюле, но вспыхнул в чеке: холодец за год подорожал на 13% Город
Языковые игры Северной столицы: как приезжие создают свой петербургский диалект Город
Ради модного ролика петербургская невеста сменила букет на гипс: съемки в свадебном платье закончились переломом руки Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу

Опубликовано: 25 ноября 2025 15:30
Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу
Любимый напиток у молодёжи доводит до жёлтой кожи и отказа печени: врачи бьют тревогу
Городовой ру

Специалисты призвали любителей чая матча проявлять осторожность из-за возможных рисков для здоровья.

В Москве зафиксирован случай, когда чрезмерное увлечение чая матча обернулось серьёзным заболеванием.

Молодая жительница столицы в возрасте 22 лет ежедневно выпивала по пять чашек этого популярного напитка. Через некоторое время она заметила выраженную желтизну кожи, после чего обратилась к врачам.

По результатам обследования специалистам пришлось рекомендовать ей отказаться от употребления матча и приступить к интенсивному лечению печени, сообщает телеграм-канал Shot .

Медики отмечают, что злоупотребление этим напитком, особенно если используется порошок невысокого качества, может значительно повысить нагрузку на печень и способствовать накоплению веществ, вызывающих желтуху.

Среди таких веществ выделяются катехины — природные антиоксиданты, полезные лишь при умеренном употреблении.

Чрезмерное количество катехинов может нанести вред печени, а также раздражать желудок. Помимо этого, матча содержит танины и полифенолы, затрудняющие усвоение железа организмом. При постоянном употреблении напитка возможно развитие железодефицитной анемии.

Особенно стоит проявлять осторожность тем, чей уровень железа уже находится на низких значениях: речь идёт о вегетарианцах, людях с нарушениями питания и имеющими заболевания органов пищеварения.

Врачи подчёркивают, что риск возрастает у пациентов с анемией или склонностью к недостатку железа.

Медики рекомендуют соблюдать умеренность в употреблении чая матча и внимательно относиться к своему самочувствию, особенно если напиток занимает важное место в ежедневном рационе.

Специалисты советуют при появлении необычных симптомов, таких как пожелтение кожи, немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее петербуржцам рассказали, как получить компенсацию за травму, полученную на гололеде.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью