«Плохое летнее и плохое зимнее»: когда нужно переобувать шины на автомобиле и какие колеса лучше использовать в городе
Эти незаметные окна в Петербурге помнят начало прошлого века — взгляните, что в них таится Город
От Снегиря до Сапсана-2: Петербург обновляет железные дороги и выбирает имена поездам Общество
В этом старом доме на Красноармейской в Выборге скрывается волшебное место с невероятным рыжим директором Город
Частный остров в центре Невы: как Серный остров Петербурга избежал участи быть «казенным» Город
Железные свидетели прошлого: что прячется у дверей старых домов Петербурга Город
«Плохое летнее и плохое зимнее»: когда нужно переобувать шины на автомобиле и какие колеса лучше использовать в городе

Опубликовано: 15 октября 2025 13:30
Автомобиль
«Плохое летнее и плохое зимнее»: когда нужно переобувать шины на автомобиле и какие колеса лучше использовать в городе
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Правильная смена резины гарантирует безопасность на дороге, снижает износ автомобиля и улучшает комфорт в поездках.

В России закон требует, чтобы зимняя резина использовалась с 1 декабря по конец февраля. Но ориентироваться только на даты — не лучшее решение.

Нужно смотреть на погоду и температуру. Меняя шины заранее, вы снижаете риск аварий и экономите на быстром износе неправильного типа шин.

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «Городовому», на что ориентироваться при смене резины.

«Точную дату, когда надо переобуваться, не скажет никто. Всегда будет переходный период в погодных условиях.

И ориентир в 4-6 градусов в течение 5-7 дней не является основанием для переобувки. Даже этот ориентир очень условный.

Потому что днем может быть плюс 10, а ночью минус 1, а среднесуточная ― 4-6 градусов. То есть будет переходный период», — отмечает эксперт.

Дмитрий Попов отмечает, что в период обледенения дороги на летней резине увеличивается тормозной путь.

А в теплое время зимние шины плохо себя ведут при движении в динамике поворота, потому что колесо становится мягким и расплывается по асфальту.

По словам эксперта, шипы на городской дороге тоже не практичны. Реагенты в этом играют свою роль.

«Шип подпирает площадку крепежа, и площадь поверхности контакта с дорогой становится меньше, и тормозной путь тоже возрастает.

Если вы передвигаетесь не внутри города, а выезжаете за город, где снег плохо убирают, или снежный накат, то в этом случае шипы вам в помощь», — говорит эксперт.

При этом Дмитрий Попов отмечает, что использует на городских дорогах липучие колеса. Что касается всесезонных шин, то они не внушают доверия эксперту.

«Всесезонное колесо, оно не летнее и не зимнее, оно — плохое летнее и плохое зимнее», — говорит автоэксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
