«Плохое летнее и плохое зимнее»: когда нужно переобувать шины на автомобиле и какие колеса лучше использовать в городе

Правильная смена резины гарантирует безопасность на дороге, снижает износ автомобиля и улучшает комфорт в поездках.

В России закон требует, чтобы зимняя резина использовалась с 1 декабря по конец февраля. Но ориентироваться только на даты — не лучшее решение.

Нужно смотреть на погоду и температуру. Меняя шины заранее, вы снижаете риск аварий и экономите на быстром износе неправильного типа шин.

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал «Городовому», на что ориентироваться при смене резины.

«Точную дату, когда надо переобуваться, не скажет никто. Всегда будет переходный период в погодных условиях. И ориентир в 4-6 градусов в течение 5-7 дней не является основанием для переобувки. Даже этот ориентир очень условный. Потому что днем может быть плюс 10, а ночью минус 1, а среднесуточная ― 4-6 градусов. То есть будет переходный период», — отмечает эксперт.

Дмитрий Попов отмечает, что в период обледенения дороги на летней резине увеличивается тормозной путь.

А в теплое время зимние шины плохо себя ведут при движении в динамике поворота, потому что колесо становится мягким и расплывается по асфальту.

По словам эксперта, шипы на городской дороге тоже не практичны. Реагенты в этом играют свою роль.

«Шип подпирает площадку крепежа, и площадь поверхности контакта с дорогой становится меньше, и тормозной путь тоже возрастает. Если вы передвигаетесь не внутри города, а выезжаете за город, где снег плохо убирают, или снежный накат, то в этом случае шипы вам в помощь», — говорит эксперт.

При этом Дмитрий Попов отмечает, что использует на городских дорогах липучие колеса. Что касается всесезонных шин, то они не внушают доверия эксперту.