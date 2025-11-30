Анекдоты с перцем: как Петербург торговал экзотикой и смехом

Торговля всегда была одним из самых прибыльных направлений в Петербурге. Уникальное географическое положение города, его порт и развитая водная сеть выгодно отличали его от других регионов.

Для развития этой сферы требовалось создание особых условий, и одним из первых шагов стало появление знаменитого Гостиного двора. Изначально деревянный, он находился на Троицкой площади, которая в те времена являлась центром столичной жизни.

Со временем стало очевидно, что требуется расширение, и новый Гостиный двор, уже каменный, расположился на Васильевском острове, в непосредственной близости от морского порта.

«Черный рынок» заморских чудес

Позади торговой Биржи раскинулся сквер, где можно было найти самые экзотические товары. Здесь торговали попугаями, черепахами, обезьянами — кем угодно, при наличии средств.

Для состоятельных клиентов существовала услуга «под заказ» — привезти можно было практически любое диковинное животное. Этот своего рода «черный рынок» экзотики процветал вплоть до пушкинской поры, порождая множество любопытных историй.

Так появился анекдот-история того времени:

«Некто из простолюдинов-петербуржцев облюбовал серого попугая, но, узнав от его владельца, что он стоит сто рублей, искренне возмутился: — За что же? — Да ведь он умеет говорить, — ответил продавец-иностранец. На следующий день петербуржец принес продавать петуха за сто рублей. — За что же такая цена? — спросили у него. — Он, конечно, не говорит, но зато дюже думает, — ответил находчивый житель».

Ключевые точки торговли в дореволюционном Петербурге

В дореволюционном Санкт-Петербурге экзотические товары — такие как специи, фрукты, ткани, фарфор, табак, предметы восточного или колониального происхождения — покупали в нескольких ключевых местах.

Гостиный двор — один из старейших торговых комплексов Петербурга. Там располагались лавки, предлагавшие заморские продукты: кофе, чай, пряности, тропические фрукты, восточные сладости.

Апраксин двор — огромный рынок с множеством лавок, где можно было найти диковинки со всего света, от турецкого табака до индийского шелка.

Елисеевский магазин (Невский проспект, 56) — открывшийся в 1903 году, он быстро стал символом гастрономической роскоши. Здесь продавались устрицы, ананасы, заморские вина, икра, специи и экзотические фрукты.

Частные лавки и бутики

На Невском проспекте и прилегающих улицах располагались бутики иностранных торговцев: армянских, греческих, немецких, французских и других. Они привозили товары из своих стран — от шелковых тканей до восточных ковров.

Восточные лавки, где торговали купцы из Средней Азии и Кавказа, предлагали фрукты, сухофрукты, ковры, специи и благовония.

Антикварные и «колониальные» лавки

Особую популярность имели так называемые «колониальные товары», которые ассоциировались с богатством и экзотикой: китайский фарфор, японские веера, индийские ткани.

Некоторые лавки специализировались исключительно на восточных или южноамериканских диковинках — их активно скупали представители высшего общества.

Самым известным магазином колониальных товаров, чая, фруктов и вин торгового дома «В. И. Черепенников с сыновьями» был на Литейном проспекте, 12.

Другие их магазины располагались по адресам: Невский пр., 142, Литейный пр., 5, 36, 64, Пантелеймоновская ул., 8, Моховая ул., 22, Сергиевская ул., 21, Воскресенский пр., 9, Большая Дворянская ул., 27.

Из магазинов торгового товарищества «В. И. Соловьев» особенно выделялся магазин фруктов, колониальных товаров и вин на углу Гороховой улицы и улицы Гоголя, 7/15.

Другие магазины этой фирмы включали гастроном на Невском проспекте, 47, и «Колониальные товары» на Николаевской улице, 1.

Эти места становились не просто торговыми точками, а настоящими центрами притяжения, где сочетались деловая активность, роскошь и, конечно же, неиссякаемый источник петербургских анекдотов.