Городовой / Город / «Мосты разведены»: Михалков о Петербурге — отношения непростые, и это взаимно
«Мосты разведены»: Михалков о Петербурге — отношения непростые, и это взаимно

Опубликовано: 30 ноября 2025 20:57
Режиссёр рассказал о том, что во время работы на съёмочной площадке в городе ему пришлось справляться с гайморитом.

Никита Михалков, удостоенный звания народного артиста РСФСР, в разговоре поделился личным взглядом на свои отношения с Петербургом.

Он отметил, что между ним и городом существует, по его словам, «взаимное ощущение». Михалков вспоминал, что во время съёмок в Петербурге ему часто приходилось сталкиваться с простудными заболеваниями из-за сурового климата.

Режиссёр рассказал об обстоятельствах одной из съёмочных смен: они снимали «Обломова», и когда оператор Павел Лебешев направил экспонометр к окну, «стрелка загнулась в обратную сторону», хотя на улице был полдень — это Михалков воспринял как символ сложных отношений с петербургской погодой.

Автор:
Юлия Аликова
