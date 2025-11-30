«Мосты разведены»: Михалков о Петербурге — отношения непростые, и это взаимно

Никита Михалков, удостоенный звания народного артиста РСФСР, в разговоре поделился личным взглядом на свои отношения с Петербургом.
Он отметил, что между ним и городом существует, по его словам, «взаимное ощущение». Михалков вспоминал, что во время съёмок в Петербурге ему часто приходилось сталкиваться с простудными заболеваниями из-за сурового климата.
Режиссёр рассказал об обстоятельствах одной из съёмочных смен: они снимали «Обломова», и когда оператор Павел Лебешев направил экспонометр к окну, «стрелка загнулась в обратную сторону», хотя на улице был полдень — это Михалков воспринял как символ сложных отношений с петербургской погодой.