Атлетическая сила и жажда знаний: пять мест в Петербурге, где оживает легенда Ломоносова

Первый историограф Яков Штелин оставил достаточно красноречивую характеристику Михаила Ломоносова, отметив и его «атлетическую силу, и бурный простонародный образ жизни». При этом он же писал про его «жажду к знаниям».

Именно эта неутолимая жажда определила всю жизнь выдающегося русского ученого, историка, поэта, художника — список можно продолжать бесконечно.

Пеербургский гид Павел Перец подготовил маршрут, охватывающий пять знаковых адресов, тесно связанных с жизнью и деятельностью Михаила Ломоносова в Петербурге.

Южный пакгауз: у истоков петербургской карьеры

Известен альбом «План столичного города Санкт-Петербурга с изображением знатнейших оного проспектов», выполненный Михаилом Махаевым в 1753 году.

Если взглянуть на «Проспект вниз по Неве» (в данном контексте «проспект» означает вид), то перед зданием Кунсткамеры можно рассмотреть дворец царицы Прасковьи Федоровны. После ее смерти это владение было передано Академии наук.

Сегодня на месте этого исторического здания находится Южный пакгауз Биржи, возведенный с использованием фундамента и стен дворца — первый петербургский адрес Ломоносова в столице Российской империи.

Дом Сименса и Гальске: студенческие годы и зарождение телеграфа

Видный деятель Московского университета и первый директор Казанской мужской гимназии Михаил Иванович Верёвкин написал одну из первых биографий Ломоносова.

В ней он указал, что в Петербурге Михайло «слушал начальные основания философии и математики и прилежал к тому с крайнею охотою, упражняясь между тем и в стихотворении, но из сих последних его трудов ничего в печать не вышло».

Эти занятия проходили в Новгородском подворье, которое Академия наук арендовала для проживания своих студентов. Здесь же с Ломоносовым жил будущий основоположник производства фарфора в России Дмитрий Виноградов.

В 1853 году, спустя десятилетия, молодой Вернер фон Сименс с компаньоном Иоганном Гальске основали здесь телеграфную мастерскую, положив начало всем своим будущим предприятиям в России.

Дом-усадьба Ломоносова: мастерская гения

Возвращаясь к планам Махаева, вид «вверх по реке Мойке от Крюкова канала и дворца графа П. И. Шувалова» прекрасно демонстрирует особняк нашего героя по левой стороне.

Его смело можно было назвать усадьбой, поскольку в центре владения располагался фруктовый сад. Здесь ученый не только жил, но и активно работал. В саду он устроил обсерваторию, а в одном из строений, выходившем на Ново-Исаакиевскую улицу (ныне Якубовича), построил мозаичную мастерскую.

Именно здесь было создано знаменитое мозаичное полотно «Полтавская баталия», которое и поныне украшает лестницу здания Академии наук.

Академия наук: патриот отечественной науки

Еще будучи петербургским гимназистом, Ломоносов с товарищами усиленно изучал немецкий язык, на котором в то время велось делопроизводство в академии.

Это было весьма кстати перед его пятилетней поездкой во Фрайберг и Марбург, где он продолжал свое образование. Тем не менее, русского ученого, получившего профессорское звание, тяготило засилье немецких фамилий в стенах академии.

Широко известна его жесткая полемика с Герхардом Миллером по Норманнской теории происхождения Русского государства.

Поэтому памятник Ломоносову на Университетской набережной — это дань памяти не только великому ученому, но и истинному патриоту отечественной науки.

Императорский фарфоровый завод: от стекла к «белому золоту»

Однокашник Ломоносова, Дмитрий Виноградов, по праву считается основоположником производства фарфора в России. Ему пришлось заново изобретать рецепт изготовления легендарного «белого золота».

Однако без лаборатории Ломоносова, где тот разработал передовую технологию цветных стекол, изыскания Виноградова могли бы и не увенчаться таким успехом.

Весь февраль 1762 года Ломоносов провел на Шлиссельбургском тракте, как тогда назывался нынешний проспект Обуховской Обороны, на Петербургской императорской фарфоровой фабрике.

Станция метро «Ломоносовская» — прямое тому напоминание о пребывании гения в этих местах.