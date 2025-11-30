«Зенит» приоткрыл завесу перед «Рубином»: назван стартовый состав — кто выйдет с первых минут

Новости по теме

Первый звонок в городскую жизнь: чем запомнилось 30 ноября в истории Петербурга

Ваши координаты решат всё: с 30 ноября на линии «Витебский вокзал — Павловск» — оплата по геолокации

Последняя разводка в Петербурге: в ночь на 30 ноября навигация на Неве завершится, и мосты сойдутся до весны

Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку

Осталось немного: в ночь с 29 на 30 ноября петербургские мосты разведут в последний раз

