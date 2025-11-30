Городовой / Город / «Зенит» приоткрыл завесу перед «Рубином»: назван стартовый состав — кто выйдет с первых минут
«Зенит» приоткрыл завесу перед «Рубином»: назван стартовый состав — кто выйдет с первых минут

Опубликовано: 30 ноября 2025 21:42
Матч состоится на «Газпром Арене» в 19:00.

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на встречу с казанским коллективом, которая состоится 30 ноября на крупнейшем стадионе города. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени, главным арбитром назначен Артём Чистяков.

В первую одиннадцатку вошли: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков и Педро. Тренерский штаб команды остаётся неизменным; игра пройдет при поддержке многочисленных болельщиков.

По итогам 16 проведённых туров национального первенства подопечные Сергея Семака набрали 33 очка и занимают третью позицию в турнирной таблице. Следующая игра с участием команды запланирована на 6 декабря – соперником станет коллектив «Акрон».

Юлия Аликова
Город
