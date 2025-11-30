«Зенит» приоткрыл завесу перед «Рубином»: назван стартовый состав — кто выйдет с первых минут

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга объявил стартовый состав на встречу с казанским коллективом, которая состоится 30 ноября на крупнейшем стадионе города. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы команды. Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени, главным арбитром назначен Артём Чистяков.
В первую одиннадцатку вошли: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Энрике, Мостовой, Мантуан, Глушенков и Педро. Тренерский штаб команды остаётся неизменным; игра пройдет при поддержке многочисленных болельщиков.
По итогам 16 проведённых туров национального первенства подопечные Сергея Семака набрали 33 очка и занимают третью позицию в турнирной таблице. Следующая игра с участием команды запланирована на 6 декабря – соперником станет коллектив «Акрон».