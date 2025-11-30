День матери без глянца: российские звезды откровенно — с мамами было не всегда гладко

В Государственном Кремлёвском дворце прошёл гала-концерт «Ода матери», приуроченный к Дню матери. Во время этого события музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заметил, что мама занимает ключевое место в жизни каждого человека. Он подчеркнул особое значение материнской любви, сравнив её с самой святыней.
— Мама является главным человеком… Мама всегда поймет, мама всегда защитит… Для мамы ребенок всегда остается частью ее сердца, поэтому мама — это что-то святое, сродни храма. Мама и Бог, мне кажется, два одинаковых понятия, — заявил Пригожин.
Продюсер вспомнил занятный случай о своей маме. Они находятся далеко друг от друга, и мать однажды купила себе второй телефон, чтобы напомнить сыну о необходимости чаще звонить домой.
— Я говорю: «Мам, а зачем тебе два телефона?» Она говорит: «Так, а если ты не дозвонишься по второму, то дозвонишься по первому…» Мама звонит мне 24/7, не дает мне возможность, чтобы я ей позвонил… Она звонит все время сама первая, — поделился Пригожин.
Певец Мот (Матвей Мельников) рассказал, что считает маму самым важным человеком для откровенного разговора. По его словам, когда одиннадцать лет назад он впервые оказался в Дубае, он сразу набрал её, чтобы поделиться своими впечатлениями, и тогда же возник известный хит «Мама, я в Дубае».
— Я позвонил маме и сказал: «Мама, я в Дубае», а уже обратно, когда летел в самолете, обнаружил у себя вполне подходящий инструментал, и на него родилась вот эта композиция прекрасная… Куда бы я ни прилетал, всегда я делюсь яркими эмоциями, впечатлениями с мамой, — рассказал Мот.
Заслуженная артистка России Зара призналась, что после рождения собственных детей стала по-новому смотреть на свою мать. Как отмечает певица, темы материнства всегда вызывают у неё сильный отклик и нередко слёзы.
— Я сейчас буду плакать, потому что у меня мама очень много пережила в жизни. Я не знаю, как это ее доброе, мудрое, хрупкое сердце, в принципе, выдержало… Сейчас я ее все больше и больше понимаю уже. Сама нахожусь в роли матери. Понимаю, восхищаюсь и стараюсь ее очень беречь, — отметила артистка.
Народный артист России Игорь Николаев рассказал, что даже достигнув 65-летнего возраста, ощущает себя сыном для матери. Любовь между ними остается неизменной на протяжении всей жизни.
— Мы не то что постоянно признаемся друг другу в любви, но мы друг друга очень любим… Я ее называю мамусиком. Такой кайф, что мне 65 лет, а я все еще сыночка, — рассказал он.
Празднование Дня матери продолжает оставаться важной традицией для многих семей, символом которой стала незабудка. Этот день позволяет по-особому обратить внимание на роль матери в жизни каждого.