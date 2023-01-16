Никита Михалков

О здоровье режиссера заговорили близкие.
Жизнь режиссера под угрозой.
Такую внешность нельзя прятать.
Печальные вести для фанатов «Утомленных солнцем».
До загса могли и не дойти.
Актриса в долгу не осталась.
По стопам родственников девушка не пошла.
Дедушка передал им лучшее.
Любовь разрушилась в один миг.
Сказались годы.
Это был удар под дых.
Режиссер оказался в неловком положении.
Для роли актрисе пришлось изменить внешность.
Сын режиссера во всем признался.
Артист в своем репертуаре: не деликатничает и резких слов не жалеет.
Актер бесстрашно набросился на именитого режиссера, назвав его фильмы провальными.
Коллега и близкий друг мэтра знает, в чем секрет сильных работ режиссера.
Составлен топ-10 лидеров общественного мнения.
Бывшая жена режиссера Никиты Михалкова встречалась с народным артистом СССР на протяжении 20 лет.
Актеру Стасу Садальскому посчастливилось лично познакомиться со знаменитым режиссером Эльдаром Рязановым.