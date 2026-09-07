Никита Михалков

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Михалков везет в Петербург бабочку с 5000 бриллиантов: режиссер устроит в Петербурге свой «Оскар» Михалков везет в Петербург бабочку с 5000 бриллиантов: режиссер устроит в Петербурге свой «Оскар»
Форум в Петербурге — это идеальная международная площадка, чтобы объяснить всему миру цели и задачи новой евразийской кинопремии.
07 сен 2026 17:41
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