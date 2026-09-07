Никита Михалков

Форум в Петербурге — это идеальная международная площадка, чтобы объяснить всему миру цели и задачи новой евразийской кинопремии.
Город, который спрятал свое величие от туристических толп
Сейчас некогда близкие друзья почти не общаются.
Режиссёр рассказал о том, что во время работы на съёмочной площадке в городе ему пришлось справляться с гайморитом.
Известный артист поделился личной историей преодоления тяжёлых зависимостей.
Режиссер зарекался работать с дебоширом, теперь протянул ему руку помощи.
Но при этом его обожают иностранцы.
Даже сериал BBC рядом не стоял.
Вкус у этого яства получается особенным и не похожим на привычное.
Дедушка передал им лучшее.
Любовь разрушилась в один миг.
Основой всего самого ужасного на свете является человеческая зависть.
Сын Анны Михалковой отрастил волосы и превратился в невероятного красавчика.