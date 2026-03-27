Русская Помпея на Клязьме: как выглядит столица каменных палат, которую еще не превратили в лубочную картинку

Город, который спрятал свое величие от туристических толп

Гороховец во Владимирской области - место, которое часто сравнивают с машиной времени. Здесь вместо привычных купеческих домов XIX века вас встречает атмосфера допетровской Руси.

Тут белокаменные палаты и древние храмы соседствуют с причудливыми деревянными особняками начала XX века, передает источник.

Город стоит на живописном берегу реки Клязьмы и входит в список исторических поселений России. А еще он претендует на включение в наследие ЮНЕСКО.

Удивительно, но при таком статусе здесь нет шумной туристической суеты.

Здесь есть даже свои горы. Зимой на склоне Пужаловой горы работает горнолыжный курорт, а с Лысой горы открывается вид на усадьбу Никиты Михалкова.

Кстати, режиссер когда-то снимал здесь фильм «Солнечный удар», и местные жители массово участвовали в съемках.

фото legion-media

Гороховец - настоящая столица каменных палат. В XVII веке здесь жили купцы. Они построили дома из белого камня, которые сейчас являются главной гордостью города. Во всей России сохранилось лишь около 20 таких зданий, и семь из них находятся здесь.

Отдельного внимания заслуживает деревянный модерн. Самый красивый пример - особняк Шорина, который сегодня называют теремом царя Гороха. Хотя ученые шутят, что к гороху царь отношения не имеет.

Гуляя по центру, можно легко обойти все главные достопримечательности меньше чем за час, но каждый шаг здесь будет напоминать о многовековой истории.

Три действующих монастыря, смотровые площадки с видами на бескрайние леса и заливные луга, набережная и понтонный мост - Гороховец подкупает своей естественностью и уютом.

