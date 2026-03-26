Последняя, кто держалась за СССР: какая республика дольше всех не хотела уходить

25 декабря 1991 года над Кремлем спустили красный флаг, а вместо него подняли российский триколор. В этот день Советский Союз официально прекратил свое существование.
Одни республики давно мечтали о свободе и подталкивали остальных к выходу, а другие, наоборот, держались до последнего, передает источник.
Первые и последние
Раньше всех решила действовать Литва. 11 марта 1990 года она первой заявила о выходе из состава СССР. Следом, в мае, подтянулись Латвия и Эстония. Прибалтийские республики, вошедшие в Союз в 1940 году, покинули его первыми.
Далее настала очередь Закавказья. Армения объявила о суверенитете 23 августа 1990 года, Грузия - 9 апреля 1991-го, а Азербайджан - в августе того же года. В августе 1991 года о независимости заявили Молдавия, Украина и Белоруссия.
Но некоторые республики не спешили. Киргизия вышла 31 августа, Таджикистан - 9 сентября, Туркменистан - 27 октября.
До самого конца
Когда почти все разошлись, в Союзе фактически оставался один Казахстан. Республика не хотела уходить, даже когда стало понятно, что Союза больше нет. Но выбора уже не осталось. 16 декабря 1991 года Казахстан объявил о своей независимости.
А спустя 10 дней, 25 декабря, Михаил Горбачев объявил о прекращении существования Советского Союза. История великой страны подошла к финалу.
