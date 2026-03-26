Городовой / Полезное / Последняя, кто держалась за СССР: какая республика дольше всех не хотела уходить
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Последняя, кто держалась за СССР: какая республика дольше всех не хотела уходить

Опубликовано: 26 марта 2026 10:12
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Республика, которая не хотела покидать СССР

25 декабря 1991 года над Кремлем спустили красный флаг, а вместо него подняли российский триколор. В этот день Советский Союз официально прекратил свое существование.

Одни республики давно мечтали о свободе и подталкивали остальных к выходу, а другие, наоборот, держались до последнего, передает источник.

Первые и последние

Раньше всех решила действовать Литва. 11 марта 1990 года она первой заявила о выходе из состава СССР. Следом, в мае, подтянулись Латвия и Эстония. Прибалтийские республики, вошедшие в Союз в 1940 году, покинули его первыми.

Далее настала очередь Закавказья. Армения объявила о суверенитете 23 августа 1990 года, Грузия - 9 апреля 1991-го, а Азербайджан - в августе того же года. В августе 1991 года о независимости заявили Молдавия, Украина и Белоруссия.

Но некоторые республики не спешили. Киргизия вышла 31 августа, Таджикистан - 9 сентября, Туркменистан - 27 октября.

До самого конца

Когда почти все разошлись, в Союзе фактически оставался один Казахстан. Республика не хотела уходить, даже когда стало понятно, что Союза больше нет. Но выбора уже не осталось. 16 декабря 1991 года Казахстан объявил о своей независимости.

А спустя 10 дней, 25 декабря, Михаил Горбачев объявил о прекращении существования Советского Союза. История великой страны подошла к финалу.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 2
😿 3
Поделитесь новостью