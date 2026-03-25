Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина
До конца марта орхидее – обязательно: 1 ложка в воду – и цветоносов не сосчитать, лезут как по расписанию, один за другим Полезное
Не "толчёнка" и не кусочки: Что приготовить из картошки на ужин за 30 минут Полезное
Не тропа, а настоящая "сказочная дорожка": О ней не знают даже местные - как найти Полезное
Не яйца на Пасху, а яркие солнышки: вот как добиться ярко-желтого оттенка – поможет простая специя Полезное
Розам после схода снега - первым делом: Отблагодарят взрывным цветением Полезное
Словно кусочек старой Европы затерялся в Подмосковье: нетуристический город, где каждая улица - картина

Опубликовано: 25 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
фото legion-media
Подмосковный город, где архитектура не уступает европейским образцам

Гнаться за красивыми городами совсем не обязательно в Евросоюз. Рядом с Москвой есть настоящие жемчужины, которые ничуть не уступают знаменитым европейским столицам, передает источник. Одна из таких находок - город Жуковский.

Главная гордость Жуковского - улица Маяковского. Ее пересекает широкая пешеходная зона, которую местные называют Бродвеем.

Длина - около семисот метров, а здания вокруг составляют единый архитектурный ансамбль. Жители даже хотят объявить этот центр памятником культурного наследия.

Особенно интересно здесь гулять по старым кварталам. В отличие от Москвы, где пятиэтажки активно сносят, в Жуковском их берегут. Дома на улицах Фрунзе и Жуковского - настоящие шедевры советских зодчих.

А трехэтажный дом с круглой башенкой на крыше - это вообще маленькое чудо. В башенке раньше была пожарная каланча, а на первом этаже работал первый городской гастроном.

фото legion-media
фото legion-media

Дворы здесь напоминают парки: огромные пространства, деревья, лавочки, клумбы. Никакой унылой плитки и чахлых кустиков. Когда в Москве все закатают в асфальт.

Есть в Жуковском и своя «маленькая Германия» - коттеджный комплекс конца 40-х годов, построенный для ученых, которых приглашали со всего Союза. Местные называют это место «Дворянским гнездом».

Даже современные дворы здесь содержат в идеальной чистоте - такого порядка нет и в престижных районах Москвы.

А если кто-то спросит, есть ли в Жуковском что-то кроме красивых зданий, ответ один: конечно да. Здесь множество храмов и памятников. Город действительно есть за что любить.

Ранее портал "Городовой" рассказывал о редком уголке России, где сохранился дух старины.

Автор:
Анастасия Чувакова
