Тайный бриллиант Золотого кольца: городок, где время остановилось 300 лет назад - вы будете почти единственным туристом среди церквей XVIII века

Редкий уголок России, где сохранился дух старины и пока еще мало туристов

"Золотое кольцо России" планируют расширить сразу на 49 городов, передает канал "Беспорядочные путешествия".

Один из таких городов - Нерехта в Костромской области. Город основали в 1214 году, он находится ровно между Ярославлем и Костромой, чуть в стороне от основной дороги.

Здесь есть все. Цельный исторический центр, старинные церкви XVII–XVIII веков, деревянные дома с резьбой, купеческие особняки и та самая атмосфера настоящей русской глубинки.

Как добраться

Доехать до Нерехты просто. На электричке из Ярославля или Костромы - всего час. Поездов много, так что можно уложиться в один день или просто заехать по пути.

Из Москвы на поезде ехать около трех с половиной часов. Тоже реально съездить на день, Но лучше никуда не спешить и остаться на ночь.

Вокзал

Гостей Нерехта встречает красивым старым вокзалом конца XIX века. В 2024 году его отреставрировали, и сделали это с умом. Вернули исторический облик, а не покрасили в корпоративный серый цвет, как это часто бывает.

Вокруг тоже привели все в порядок - поставили старинные фонари и указатели, обновили интерьеры.

Город, который застыл во времени

Стоит отойти от вокзала в сторону центра - и вдруг оказываешься в 1970-х годах. Если бы не современные вывески, можно было бы подумать, что время здесь остановилось.

Нерехта действительно переживает не лучшие времена. За последние 30 лет население сократилось на 10 тысяч человек. Может быть, развитие туризма поможет исправить эту ситуацию.

Старый город в полной сохранности

В центре начинается настоящая старая Нерехта. Целые улицы и кварталы с деревянными домами, украшенными наличниками и кокошниками. Современных особняков почти нет, лишь кое-где хозяева обшили свои дома сайдингом.

Городок совсем небольшой, но по количеству архитектурных памятников он ничуть не уступает Иванову, которое давно входит в «Золотое кольцо». А по возрасту и вовсе его обгоняет: Нерехте больше 800 лет.

Нерехта достойна внимания

Тут каждый дом - история. У многих зданий есть свои имена: бывшее духовное правление, богадельня, почтовая контора, реальное училище, ассигнационный банк. Расширение «Золотого кольца» поможет исправить непопулярность, такого уютного и красивого места.

