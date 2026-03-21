Опубликовано: 21 марта 2026 10:12
Современный поезд - это отель на колесах: какие удобства появились и почему теперь дорога - часть отдыха
Что появилось в поездах и почему теперь ехать - одно удовольствие

Автор канала "Дотошный турист" признается, что часто ездит на поездах и каждый раз обнаруживает что-то новое.

Туристка ехала в купе поезда "Ивановский". Раньше она тоже ездила в нем, но тогда вагон казался обычным. В этот раз ее ждало несколько приятных сюрпризов.

Закрывающиеся полочки на верхней полке

Туристка часто путешествует на верхних местах. И всегда не хватает места для телефона, наушников и прочих мелочей. А тут - вот оно. Внутри появились небольшие бортики, чтобы ничего не скатывалось.

Складывающиеся столики

Раньше она встречала такое в "Аллегро" и "Сапсане", но в обычных поездах - впервые. Благодаря этой детали пассажирам на нижних полках становится удобнее спать или читать, появляется больше свободного пространства.

Душ в туалете

Сейчас существуют вагоны с платным душем (150 рублей за раз). Здесь же душевой отсек оказался бесплатным и располагался прямо в туалете за шторкой.

Конечно, в долгой поездке это может создать небольшую очередь из желающих помыться, но в вагоне было целых три санузла. Зато чисто, удобно и без лишних трат.

Удобное обозначение

На дверях туалетов появились большие светящиеся буквы: красные или зеленые. Теперь никто не ломится к вам, «не заметив» маленький красный переключатель. Мелочь, а очень приятно.

Автор:
Анастасия Чувакова
