«Исполнит комедийную роль»: Охлобыстин - о будущем Ефремова в кино

После освобождения жизнь Михаила Ефремова напоминает строгий график колонии — с утра до вечера он занят и почти не видится с друзьями. Светские рауты и интервью остались в прошлом.

Главное и, кажется, единственное, что его занимает сейчас — театр. О том, как живет актер после УДО, рассказал человек, который знает его много лет — Иван Охлобыстин.

Их связывает не просто общее прошлое в «Москва-Петушки» или киноплощадках. Охлобыстин — крестный отец старшего ребенка Ефремова, и наоборот: Михаил Олегович — крестный отец старшей дочери Ивана.

В интервью «СтарХиту» близкий друг отметил, что Ефремов «полон энергии» и погружен в работу над спектаклем.

Но при этом добавил: «Он очень дистанцировался, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать».

Ранее Иван Иванович высказывал надежду, что Ефремов сможет вернуться в профессию, хотя и сомневался, «что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль». Прогноз его был скорее о серьезной драматической работе: «...Когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде».

Прогноз, кажется, начинает сбываться. Платформой для возвращения стал театр «Мастерская 12», где Ефремов занят в постановке «Без свидетелей» по сценарию Никиты Михалкова. Премьера намечена на февраль 2026 года, а партнером по сцене у него выступит Анна Михалкова. От кино горе-актер пока отказывается.

Сам Никита Михалков публично подтвердил свое участие в возвращении коллеги. «Я действительно сделал многое для того, чтобы Ефремов сумел выйти на сцену. Не для себя, не для кассы. Просто чтобы понимал, что он с его дарованием и с его опытом может намного больше сделать», — делился режиссер.

