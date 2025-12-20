Городовой / Общество / «Исполнит комедийную роль»: Охлобыстин - о будущем Ефремова в кино
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербург зажёг Новый год: иллюминация вспыхнула ещё до боя курантов Город
Подстаканник РЖД поставил в тупик знатоков «Что? Где? Когда?»: легкий вопрос, над которым ломали голову Общество
Этот петербургский паровоз дважды увёз Ленина из-под ареста — и стоит в центре города как ни в чём не бывало Город
«Архангельск подождёт»: петербуржцев предупредили о возможных задержках поездов Город
Почему на фото Эйнштейн показывает язык: фото стало популярнее его теории относительности Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Исполнит комедийную роль»: Охлобыстин - о будущем Ефремова в кино

Опубликовано: 20 декабря 2025 17:30
«Исполнит комедийную роль»: Охлобыстин - о будущем Ефремова в кино
«Исполнит комедийную роль»: Охлобыстин - о будущем Ефремова в кино
Кадр из фильма «На Париж»

Сейчас некогда близкие друзья почти не общаются.

После освобождения жизнь Михаила Ефремова напоминает строгий график колонии — с утра до вечера он занят и почти не видится с друзьями. Светские рауты и интервью остались в прошлом.

Главное и, кажется, единственное, что его занимает сейчас — театр. О том, как живет актер после УДО, рассказал человек, который знает его много лет — Иван Охлобыстин.

Их связывает не просто общее прошлое в «Москва-Петушки» или киноплощадках. Охлобыстин — крестный отец старшего ребенка Ефремова, и наоборот: Михаил Олегович — крестный отец старшей дочери Ивана.

В интервью «СтарХиту» близкий друг отметил, что Ефремов «полон энергии» и погружен в работу над спектаклем.

Но при этом добавил: «Он очень дистанцировался, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать».

Ранее Иван Иванович высказывал надежду, что Ефремов сможет вернуться в профессию, хотя и сомневался, «что в будущем он когда-нибудь исполнит комедийную роль». Прогноз его был скорее о серьезной драматической работе: «...Когда он вернется, то будет большим подспорьем в театральной среде».

Прогноз, кажется, начинает сбываться. Платформой для возвращения стал театр «Мастерская 12», где Ефремов занят в постановке «Без свидетелей» по сценарию Никиты Михалкова. Премьера намечена на февраль 2026 года, а партнером по сцене у него выступит Анна Михалкова. От кино горе-актер пока отказывается.

Сам Никита Михалков публично подтвердил свое участие в возвращении коллеги. «Я действительно сделал многое для того, чтобы Ефремов сумел выйти на сцену. Не для себя, не для кассы. Просто чтобы понимал, что он с его дарованием и с его опытом может намного больше сделать», — делился режиссер.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью