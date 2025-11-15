Городовой / Город / Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии
Когда фамилия становится испытанием: Никита Ефремов о «семейном проклятии» своей знаменитой династии

Опубликовано: 15 ноября 2025 21:00
Global Look Press / MShatokhina Natalia / news.ru

Известный артист поделился личной историей преодоления тяжёлых зависимостей.

Никита Ефремов, продолжатель известной актёрской фамилии, в одном из интернет-шоу поделился размышлениями о вызовах, с которыми сталкивается его семья.

Артист рассказал, что вместе с фамилией ему пришлось принять непростое наследие — предрасположенность к злоупотреблению алкоголем.

Он отметил, что эта проблема на протяжении многих лет затрагивала не только его самого, но и предыдущие поколения семьи.

Его дед Олег Ефремов страдал от алкогольной зависимости, а отец Михаил начал выпивать в школьные годы. Впоследствии Михаил Ефремов стал виновником дорожно-транспортного происшествия с фатальными последствиями.

Никита подчеркнул, что эти семейные обстоятельства оказали на него серьёзное влияние. В 2021 году Никита сделал для себя первый значимый шаг: он покинул театр, где работал, после чего ему стало морально легче.

Ефремов отметил, что смог победить не только пристрастие к спиртному, но и избавиться от вредной привычки к курению, несмотря на то, что с детства жил среди курящих близких.

По мнению Никиты, справиться с трудностями ему помогли занятия с профессионалами и способность открыто обсуждать то, о чём в его кругу долго предпочитали молчать.

Актёр считает, что честный разговор и поддержка специалистов сыграли важную роль в его изменениях.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов официально пополнил актёрский состав театрального коллектива "Мастерская '12' Никиты Михалкова".

Юлия Аликова
