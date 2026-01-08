Городовой / Город / Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам
Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам

Опубликовано: 8 января 2026 20:00
 Проверено редакцией
Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам
Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам
Городовой ру

Названы категории товаров, которые чаще других встречаются в магазинах с изменённым составом, некорректной маркировкой или разбавленные.

В 2025 году Роскачество выделило группы товаров, в которых чаще всего выявлялись случаи подделок. В интервью ТАСС глава организации Максим Протасов рассказал, что в зоне риска оказались мед, сыр для пиццы, оливковое масло и биологически активные добавки.

Мониторинг ситуации с медом проводится с 2024 года, когда началась целенаправленная работа по наведению порядка на этом рынке.

Планируется продолжать отслеживание в 2026 году, уделяя внимание всему пути продукта — от производителей до торговых точек. Этому способствует Хартия, объединяющая производителей и реализаторов, придерживающихся прозрачных стандартов.

В продукции, используемой для приготовления пиццы, в 45% образцов сыра выяснилось присутствие не заявленных в составе растительных жиров.

Оливковое масло показало ещё более настораживающую статистику: почти в половине проверенных вариантов были обнаружены примеси более дешевых растительных масел. Именно такие данные привели эксперты в ходе проведённых исследований.

Что касается биологически активных добавок, то изучение составов средств с Омега-3 выявило большие расхождения: содержание полезных компонентов оказалось лишь в диапазоне от 15% до 60% заявленного объёма.

По словам специалистов, такие показатели связаны с недостаточным контролем качества, ошибками при производстве, а нередко и с попытками производителей сократить издержки на сырье.

В тоже время были названы и товары, где ситуация благополучнее. К ним Максим Протасов относит минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макароны и сыры с плесенью.

По результатам проведённых исследований эти продукты отличились высоким качеством.

Ранее стало известно, что по распоряжению Роспотребнадзора была временно прекращена поставка в Россию сухих молочных смесей для детей под маркой «Нестле».

Автор:
Юлия Аликова
