Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу

Седьмого января, в день Рождества, в Приморском парке Победы была введена в эксплуатацию новая лыжная трасса. Длина маршрута составляет два километра, на его протяжении оборудованы горки и различные препятствия.
Лыжная дорожка предназначена как для опытных спортсменов, так и для тех, кто только знакомится с этим видом спорта.
Гостям доступны утеплённые помещения для переодевания. Новичкам могут помочь тренеры, которые находятся на трассе и готовы провести первые занятия с желающими. Здесь можно получить навыки катания под присмотром специалистов.
С двадцатого января стартует серия состязаний, которые будут проходить на этой трассе. Среди запланированных мероприятий выделяется массовый забег «Лыжня России».
Трасса доступна для всех желающих ежедневно, начиная с шести часов утра до одиннадцати вечера. Исключением являются только дни, когда проводятся спортивные мероприятия.
