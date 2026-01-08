Городовой / Город / Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один по мнению двоечников: сколько орлов на гербе РФ на самом деле — не смотрите на головы Полезное Общество
Как человек, сидевший в Петропавловской крепости, построил в Петербурге дом с атлантами и грифонами Город
Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам Город
На Литейной черти завелись у нас: зафиксированный чиновниками случай левитации в Петербурге Город
«Львиные морды»: самые дорогие чугунные столбики Петербурга, которые стоят, как квартира Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу

Опубликовано: 8 января 2026 19:00
 Проверено редакцией
Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу
Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу
Городовой ру

Трасса в Приморском парке Победы доступна для посетителей ежедневно с шести часов утра до одиннадцати вечера.

Седьмого января, в день Рождества, в Приморском парке Победы была введена в эксплуатацию новая лыжная трасса. Длина маршрута составляет два километра, на его протяжении оборудованы горки и различные препятствия.

Лыжная дорожка предназначена как для опытных спортсменов, так и для тех, кто только знакомится с этим видом спорта.

Гостям доступны утеплённые помещения для переодевания. Новичкам могут помочь тренеры, которые находятся на трассе и готовы провести первые занятия с желающими. Здесь можно получить навыки катания под присмотром специалистов.

С двадцатого января стартует серия состязаний, которые будут проходить на этой трассе. Среди запланированных мероприятий выделяется массовый забег «Лыжня России».

Трасса доступна для всех желающих ежедневно, начиная с шести часов утра до одиннадцати вечера. Исключением являются только дни, когда проводятся спортивные мероприятия.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью