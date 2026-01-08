Городовой / Город / На Литейной черти завелись у нас: зафиксированный чиновниками случай левитации в Петербурге
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один по мнению двоечников: сколько орлов на гербе РФ на самом деле — не смотрите на головы Полезное Общество
Как человек, сидевший в Петропавловской крепости, построил в Петербурге дом с атлантами и грифонами Город
Проверьте свою корзину: какие продукты чемпионы по подделкам Город
Остров зовёт на лыжи: на Крестовском открыли новую двухкилометровую трассу Город
«Львиные морды»: самые дорогие чугунные столбики Петербурга, которые стоят, как квартира Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье Праздники История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Спорт Полезное

На Литейной черти завелись у нас: зафиксированный чиновниками случай левитации в Петербурге

Опубликовано: 8 января 2026 19:30
 Проверено редакцией
Мистика на Фонтанке
На Литейной черти завелись у нас: зафиксированный чиновниками случай левитации в Петербурге
globallookpress/ Roman Naumov; URA.RU - ремикс

Разоблачение крупного мистического скандала из прошлого.

В осени 1894 года Санкт-Петербург оказался в эпицентре скандала, где мистика столкнулась с реальностью.

Купец Лапшинов, известный на Апраксином дворе, шокировал публику: его квартира в доме Целибеева на Литейном проспекте превратилась в арену настоящей "нечистой силы".

"Ребус": победа спиритов?

Слухи о потусторонних проделках мгновенно долетели до редакции "Ребуса" — единственного в России журнала о медиумизме и загробных феноменах, который продержался 30 лет.

Журналисты объявили происшествие триумфом спиритизма, идеальным доказательством их идей.

Скептики из "Петербургского листка" ответили язвительным стихотворением:

"Не любо — не верьте,
Услыхав рассказ:
На Литейной черти
Завелись у нас.
С дьявольской пирушки
Страхи велики,
Полетели вьюшки,
Склянки и горшки.
От квартирной платы
Квартирант бежит…
Черти виноваты,
Домовой шалит".

Фонтанка: дежавю с привидениями

Семья Лапшинова в панике бежала в особняк Тарасова на набережной Фонтанки. Но на следующий день "духи" повторили номер: кочерги ползли сами, фарфор сыпался с полок.

Редактор "Ребуса" Виктор Прибытков окрестил новое место "медиумическим центром", а купца записал в медиумы.

Полиция берется за дело

Столичные полицейские, полные скепсиса, не поверили в чертовщину. Ажиотаж вокруг Лапшинова их бесил. После жалоб они выдвинули ультиматум: еще одна выходка — и всех жильцов судить по указу градоначальника.

В квартиру внедрили агента сыскной полиции.

Наблюдатель дежурил четыре дня и ночи без перерыва. Как отметил репортер "Петербургского листка", инцидентов не случилось ни одного.

Жильцы шептались: духи струсили перед градоначальником. Тем временем в старом доме Целибеева приват-доцент университета ждал проявлений — зря.

Разоблачение и горький финал

Сыщики заключили: розыгрыш спланировала семья Лапшинова. "Духи" — это кухарка, нянька и дети. Начальник сыскной полиции отрезал:

"Трудно сказать, сознательно ли он дурил всех с сообщниками или сам себя обманул спиритизмом. Но черти тут ни при чем — это точно".

Выяснилось, что в доме Целибеева жили фанатичные спириты, чья вера заразила Лапшинова иллюзиями о своих дарах. Он так вжился в роль медиума, что собрался закрыть лавку на Апраксином и жить "запредельными" доходами.

Репортер "Петербургского листка" подытожил с сарказмом:

"Зачем толкать визитки и макинтоши, если можно кидать горшки и летать вьюшками, становясь европейской звездой медиумизма? Из простого торговца — в знаменитость!"

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью