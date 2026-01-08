Ловушка под мантией: мошенники штампуют двойники сайтов юристов и адвокатов

Ни одна легальная юридическая компания не вправе обещать возврат денег без официального договора и действующей лицензии.

В последнее время появились сайты, внешне полностью повторяющие страницы известных юристов и адвокатских бюро. Их создатели предлагают помощь в возврате похищенных денег и содействии в решении других юридических задач.

Мошенники обманывают людей, требуя предоплату за услуги, которые на деле не оказываются, сообщает 78.ru.

Чаще всего схема выглядит следующим образом: пользователь оплачивает обещанную «гарантированную» услугу по возврату средств или наказанию виновных лиц.

После получения денег контакт с представителями якобы юридической фирмы тут же прерывается. Вернуть потраченные средства в таких случаях становится невозможно.

Мошенники обычно используют следующие приёмы:

давление сроками и обещания быстрого результата;

обещания стопроцентного успеха;

перевод денег на анонимные счета.

Эксперты в области информационной безопасности призывают внимательно изучать доменные имена сайтов и проверять контактную информацию организации.

Специалисты подчёркивают, что серьёзные юристы никогда не гарантируют возврата денежных средств без законного договора, лицензии и официального подтверждения своей компетенции.

Также они советуют не торопиться и тщательно проверять фирму перед тем, как совершить оплату.

Ранее граждане получили рекомендации, как избежать уловок при блокировке банковских карт — таких же схем, в которых используются методы психологического давления и ложные обещания.

В подобных случаях критически важно сохранять осторожность и перепроверять информацию перед тем, как переводить деньги неизвестным лицам.

Многие истории пострадавших показывают: гарантий реально не существует, если вы имеете дело с неизвестными посредниками.

