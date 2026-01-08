«Львиные морды»: самые дорогие чугунные столбики Петербурга, которые стоят, как квартира

Малые архитектурные формы — от изящных оград до массивных фонарей — формируют неповторимый характер Санкт-Петербурга.

Среди этих уличных деталей особое место занимают гранитные и чугунные столбики, расположенные у въездов во дворы и на углах зданий.

Несмотря на их кажущуюся простоту, эти элементы служили не только эстетической, но и жизненно важной инженерной цели — защите исторической застройки.

Предназначение наклонённых гранитных тумб: барьер, а не компас

У арок дворов и на углах домов в Петербурге XIX — начала XX веков устанавливали так называемые колёсоотбойные тумбы.

Эти цилиндрические столбики, выполненные из гранита или чугуна, достигали в диаметре 30–40 см и возвышались над землей на 140–150 см, будучи вкопанными на глубину около 30 см.

Их единственная функция, закрепленная в документах, заключалась в том, чтобы «отбивать» колеса экипажей, предотвращая врезание колеса в торец арки или угол здания и, как следствие, повреждение фасада.

Архивные источники, например, «Указ о тротуарах» Александра I от 1816 года, предписывали установку этих столбиков именно для сохранения архитектуры и мостовых от проезжающих экипажей.

Как указывает исторический источник, “Указ о тротуарах” регламентировал и мощение гранитными плитами, и “устройства ограничительных столбиков”.

Развенчание мифа о коррекции траектории

Несмотря на очевидную защитную роль, среди краеведов и туристов часто возникают предположения о более сложном функционале.

Появлялись мысли, что наклонная грань тумбы спроектирована для того, чтобы колесо «скатывалось» по ней, тем самым корректируя траекторию кареты. Однако этот красивый миф не находит подтверждения в документах.

Исторические источники называют столбики исключительно «колёсоотбойными» — то есть защитными, а не направляющими.

Форма с закруглённым торцом, безусловно, облегчала сам процесс отбоя колеса, позволяя экипажу без застревания отскочить от препятствия, но она “не корректировала траекторию экипажа”.

Производство и судьба столбиков

Чугунные изделия производились на крупных промышленных площадках — Путиловском, Александровском и заводах Берда.

Гранитные же создавались искусными каменотёсами, зачастую по заказам известных личностей, например, скульптора Самсона Суханова. Стандартная схема предусматривала установку по четыре столба у каждой арки — снаружи и внутри двора.

На центральных магистралях, таких как Невский проспект, колёсоотбойники почти не сохранились из-за постоянной смены дорожного покрытия. Тем не менее, они до сих пор украшают улицы Марата, Гороховую и Суворовский проспект.

Самые старые образцы, гранитные с пирамидальными навершиями, можно увидеть у Петровских ворот Петропавловской крепости.

Более редкие чугунные экземпляры, требующие более глубокого основания, встречаются с декоративными элементами, например, с изображением львиных морд у Строгановского дворца и на Невском, 19 — возможно, они изготовлены на заводе Сан-Галли.

В некоторых случаях тумбы заменяли старые пушечные стволы, выполнявшие ту же функцию защиты въездов.

Эволюция регулирования и современное возвращение

Указ 1816 года также предписывал устанавливать колёсоотбойники вдоль тротуаров, регламентируя их высоту и шаг установки — “столбики 3 фута высотой с шагом 2-3 сажени, из гранита или чугуна по единому образцу”.

К концу XIX века эти барьеры стали восприниматься как помеха для усложняющегося трафика и постепенно исчезали.

Сегодня, на фоне возрождения пешеходных зон и стремления сохранить исторический облик, колёсоотбойники вновь входят в городскую среду, выполняя свою изначальную, прагматичную миссию — защиту и сохранение архитектурного наследия Петербурга.

