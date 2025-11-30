Будущее тенниса — на Неве: Потапова уверена в петербургском формате соревнований

Анастасия Потапова, представляющая Россию на корте, высказалась по поводу необычного подхода к проведению турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что формат состязания кажется ей привлекательным и может оказаться перспективным направлением развития тенниса. Главной особенностью этих соревнований стало то, что каждый поединок здесь состоит из трёх сетов по двадцать минут каждый.
По словам спортсменки, такой формат способствует упорядоченности турнира и при этом делает игру более захватывающей для зрителей. Потапова отметила:
«Мне этот формат интересен. Зрителям, возможно, ещё более интересен. Обычный матч может длиться 40 минут, а может 3 часа. Тут же всё чётко и регламентировано. Возможно, именно за этим форматом будущее тенниса».
Таким образом, теннисистка не исключает, что подобные матчи вскоре могут получить распространение в мировом теннисе.