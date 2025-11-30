Городовой / Город / Будущее тенниса — на Неве: Потапова уверена в петербургском формате соревнований
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Будущее тенниса — на Неве: Потапова уверена в петербургском формате соревнований

Опубликовано: 30 ноября 2025 20:42
Будущее тенниса — на Неве: Потапова уверена в петербургском формате соревнований
Будущее тенниса — на Неве: Потапова уверена в петербургском формате соревнований
Городовой ру

Участница турнира «Трофеи Северной Пальмиры» поделилась мнением о необычном формате соревнований.

Анастасия Потапова, представляющая Россию на корте, высказалась по поводу необычного подхода к проведению турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который сейчас проходит в Санкт-Петербурге. Она подчеркнула, что формат состязания кажется ей привлекательным и может оказаться перспективным направлением развития тенниса. Главной особенностью этих соревнований стало то, что каждый поединок здесь состоит из трёх сетов по двадцать минут каждый.

По словам спортсменки, такой формат способствует упорядоченности турнира и при этом делает игру более захватывающей для зрителей. Потапова отметила:

«Мне этот формат интересен. Зрителям, возможно, ещё более интересен. Обычный матч может длиться 40 минут, а может 3 часа. Тут же всё чётко и регламентировано. Возможно, именно за этим форматом будущее тенниса».

Таким образом, теннисистка не исключает, что подобные матчи вскоре могут получить распространение в мировом теннисе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью