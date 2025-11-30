Городовой / Общество / Ипотека по-советски: за сколько можно было купить кооперативную квартиру в СССР
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Ипотека по-советски: за сколько можно было купить кооперативную квартиру в СССР

Опубликовано: 30 ноября 2025 20:00
советская ипотека
Ипотека по-советски: за сколько можно было купить кооперативную квартиру в СССР
Фото: Городовой.ру

Люди все-таки платили, а не получали даром.

В СССР существовала своя «ипотека» — правда, сильно отличавшаяся от современной. Вместо банков с людьми заключали договор жилищно-строительный кооператив (ЖСК).

Система работала просто: будущие жильцы объединялись, вносили первоначальный взнос, а остальную сумму им выдавало государство в виде беспроцентной рассрочки на 20-30 лет.

Сколько это стоило на самом деле?

Цены варьировались в зависимости от периода и региона, но в среднем по стране в 70-80-е годы сложилась следующая картина:

  • Однокомнатная квартира — 5 000 — 7 000 рублей
  • Двухкомнатная квартира — 8 000 — 10 000 рублей
  • Трехкомнатная квартира — 12 000 — 15 000 рублей

Первоначальный взнос составлял 20-30% от этой суммы. Например, за «однушку» нужно было сразу внести около 1500 рублей — серьезные деньги при средней зарплате в 150-200 рублей. Однако накопить такую сумму за несколько лет семье было реально.

Почему это была выгодная кабала?

Ежемесячный платеж за кооперативную квартиру составлял всего 20-30 рублей — как раз цена двух-трех обедов в столовой. По сути, это была символическая плата за собственное жилье, которое после полного погашения пая переходило в личное пользование (хотя юридически считалось собственностью кооператива).

При этом бесплатное государственное жилье приходилось ждать годами, а то и десятилетиями. Кооперативная квартира была способом решить жилищный вопрос быстрее, пусть и за деньги. Многие советские граждане шли на эту «кабалу» сознательно, предпочитая десятилетия скромной жизни с перспективой получить в итоге собственные квадратные метры.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью