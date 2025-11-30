Ипотека по-советски: за сколько можно было купить кооперативную квартиру в СССР

В СССР существовала своя «ипотека» — правда, сильно отличавшаяся от современной. Вместо банков с людьми заключали договор жилищно-строительный кооператив (ЖСК).
Система работала просто: будущие жильцы объединялись, вносили первоначальный взнос, а остальную сумму им выдавало государство в виде беспроцентной рассрочки на 20-30 лет.
Сколько это стоило на самом деле?
Цены варьировались в зависимости от периода и региона, но в среднем по стране в 70-80-е годы сложилась следующая картина:
- Однокомнатная квартира — 5 000 — 7 000 рублей
- Двухкомнатная квартира — 8 000 — 10 000 рублей
- Трехкомнатная квартира — 12 000 — 15 000 рублей
Первоначальный взнос составлял 20-30% от этой суммы. Например, за «однушку» нужно было сразу внести около 1500 рублей — серьезные деньги при средней зарплате в 150-200 рублей. Однако накопить такую сумму за несколько лет семье было реально.
Почему это была выгодная кабала?
Ежемесячный платеж за кооперативную квартиру составлял всего 20-30 рублей — как раз цена двух-трех обедов в столовой. По сути, это была символическая плата за собственное жилье, которое после полного погашения пая переходило в личное пользование (хотя юридически считалось собственностью кооператива).
При этом бесплатное государственное жилье приходилось ждать годами, а то и десятилетиями. Кооперативная квартира была способом решить жилищный вопрос быстрее, пусть и за деньги. Многие советские граждане шли на эту «кабалу» сознательно, предпочитая десятилетия скромной жизни с перспективой получить в итоге собственные квадратные метры.