Городовой / Город / Два сериала — одно имя: ушёл из жизни Вадим Смирнов из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Два сериала — одно имя: ушёл из жизни Вадим Смирнов из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»

Опубликовано: 30 ноября 2025 19:57
Два сериала — одно имя: ушёл из жизни Вадим Смирнов из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Два сериала — одно имя: ушёл из жизни Вадим Смирнов из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»
Городовой ру

На 54-м году жизни скончался известный артист.

На 54-м году ушёл из жизни российский актёр Вадим Смирнов. Информация об этом появилась на одной из специализированных интернет-площадок для любителей кино и театра. Смерть артиста стала неожиданной новостью для поклонников различных отечественных сериалов и фильмов.

Вадим Смирнов приобрёл известность благодаря выразительным ролям, воплощая на экране преимущественно героев преступного мира — телохранителей, наёмников и людей, связанных с криминалом. Особое место в его творчестве занимали совместные работы с родным братом Дмитрием Смирновым, который также является актёром. Братья часто выступали на съёмочной площадке вместе, что запомнилось зрителям как яркий дуэт.

Знакомство зрителей с работой Вадима Смирнова состоялось в 1999 году, когда он появился во втором сезоне популярного сериала о петербургской милиции. Впоследствии актёр получил роли во многих известных телевизионных проектах и полнометражных картинах. Среди них — «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Антикиллер», комедийная лента «Тайский вояж Степаныча», «Литейный», а также сериал «Домашний арест».

Последней работой, в которой Вадим Смирнов появился на экране, стала картина «Волчок». За свою карьеру актёр снялся в десятках проектов, оставив заметный след в жанре криминальных фильмов и телесериалов. Его уход стал ощутимой потерей для российской отрасли кино и телевидения.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹 1
🙀
😿
Поделитесь новостью