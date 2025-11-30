Два сериала — одно имя: ушёл из жизни Вадим Смирнов из «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей»

На 54-м году ушёл из жизни российский актёр Вадим Смирнов. Информация об этом появилась на одной из специализированных интернет-площадок для любителей кино и театра. Смерть артиста стала неожиданной новостью для поклонников различных отечественных сериалов и фильмов.
Вадим Смирнов приобрёл известность благодаря выразительным ролям, воплощая на экране преимущественно героев преступного мира — телохранителей, наёмников и людей, связанных с криминалом. Особое место в его творчестве занимали совместные работы с родным братом Дмитрием Смирновым, который также является актёром. Братья часто выступали на съёмочной площадке вместе, что запомнилось зрителям как яркий дуэт.
Знакомство зрителей с работой Вадима Смирнова состоялось в 1999 году, когда он появился во втором сезоне популярного сериала о петербургской милиции. Впоследствии актёр получил роли во многих известных телевизионных проектах и полнометражных картинах. Среди них — «Агент национальной безопасности», «Убойная сила», «Антикиллер», комедийная лента «Тайский вояж Степаныча», «Литейный», а также сериал «Домашний арест».
Последней работой, в которой Вадим Смирнов появился на экране, стала картина «Волчок». За свою карьеру актёр снялся в десятках проектов, оставив заметный след в жанре криминальных фильмов и телесериалов. Его уход стал ощутимой потерей для российской отрасли кино и телевидения.