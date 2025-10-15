3% экономии для магазина, 0% для клиента: почему QR-код не всегда выгоден покупателю

Что говорят россияне о новой схеме оплаты покупок.

В последние месяцы россияне все чаще сталкиваются с предложением оплатить покупки по QR-коду.

Эта система, действующая с осени 2021 года, активно внедряется магазинами, ресторанами и кафе. Однако, за кажущимся удобством кроются нюансы, которые выгодны в первую очередь продавцам, а не покупателям.

Экономия для магазина — главный стимул

Как выясняется, основная выгода от использования QR-кодов лежит на стороне торговых точек.

«При оплате по QR коду не взимается комиссия при использовании терминала, и магазин может сохранить до 3% с каждой покупки», — объясняет механизм источник, близкий к сфере ритейла.

Платежи, разумеется, проходят через онлайн-кассу и фиксируются в налоговой, что гарантирует законность процесса.

Для покупателя — лишь при наличии скидки

«А покупателю? Выгодно лишь в том случае, если магазин дает скидку», — отмечают эксперты.

Действительно, некоторые супермаркеты предлагают «скидку 1% при оплате через QR код».

Однако, без такого стимула, для клиента переход на новую систему оплаты не приносит очевидных преимуществ.

«Подводные камни» банковских программ лояльности

Как пишет РБК, одна из главных проблем для тех, кто активно пользуется банковскими картами для получения кэшбэка, — это возможная потеря бонусов.

Это означает, что, совершая покупку через приложение банка, клиент может не получить привычные баллы «Спасибо» или другие банковские привилегии.

«Поэтому вы можете не получить очередную порцию баллов», — предупреждают эксперты.

Право выбора — за потребителем

Важно помнить, что, согласно закону о защите прав потребителей, «магазин должен предложить вам все возможные способы оплаты: картой, наличкой, по коду и т.д.»

Покупатель имеет полное право отказаться от предложенного способа оплаты, если он ему неудобен.

Мнения расходятся

Опросы показывают, что не все готовы переходить на оплату по QR-коду.

«Мне быстрее карту достать, чем зайти в приложение банка и найти функцию оплаты кодом», — делится покупатель.

Другие отмечают:

«Неудобная по сути штука, это приложение запускать, код сканировать».

Несмотря на наличие «тысячи и одного способа оплатить», главное, по мнению некоторых, — «оплачивать нечем».

Таким образом, оплата по QR-коду — это скорее инструмент для оптимизации расходов магазинов, нежели реальное преимущество для большинства покупателей.

Легальность и безопасность системы сомнений не вызывают, однако вопросы удобства и финансовой выгоды для клиента остаются открытыми.