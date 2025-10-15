Маленький Китай Екатерины II: несбывшаяся восточная мечта Царского Села

Императрица мечтала о пагодах и драконах — и воплотила их в русском парке.

Когда в Европе XVIII века началась мода на "шинуазри" — увлечение всем китайским, — Екатерина II не осталась в стороне.

Императрица решила, что и в её резиденции под Петербургом непременно должна появиться своя "Китайская деревня" — как символ просвещённого вкуса и экзотического великолепия.

Проект на грани фантазии

По заказу Екатерины архитекторы Антонио Ринальди и Чарльз Камерон спроектировали комплекс из восемнадцати домиков и восьмигранной пагоды-обсерватории. Проект вдохновлялся гравюрами из личной коллекции императрицы и английской пагодой в Кью. Екатерина даже пыталась пригласить настоящего китайского архитектора, но не нашла.

Стройка и пауза

Постройка началась в 1782 году. Из задуманного возвели только десять домиков и павильон, остальные остались на бумаге. После смерти Екатерины работы замерли, а при Александре I Василий Стасов перестроил дома, превратив их в гостевые.

В одном из них жил Николай Карамзин, работая над своей "Историей государства Российского".

Реставрации, утраты, коммуналки

В XIX веке архитектор Ипполит Монигетти провёл реставрацию, но во время войны комплекс был разрушен. После войны здесь жили коммунальные квартиры, а в конце XX века Китайская деревня обрела вторую жизнь — домики восстановили, и теперь в них располагаются апартаменты.