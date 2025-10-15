«Дней без новых запретов – 0»: петербуржцы ответили общественникам на предложение сократить отпуск

Кто готов работать без полноценного отдыха?

Инициатива, предложенная некоторыми общественниками, о сокращении ежегодного отпуска россиян до 21 дня и уменьшении новогодних праздников, вызвала бурную реакцию среди жителей страны, в том числе и петербуржцев.

Идеологи считают, что такие меры помогут «преодолеть вызовы», укрепить экономику и «оздоровить население».

«Себя пускай сократят»: народное негодование

Среди комментариев петербуржцев преобладают возмущение и скептицизм.

«А спать я в этой жизни когда буду?» — задается вопросом один из горожан, отражая общее ощущение перегрузки.

Другие предлагают:

«Себя пускай сократят. И так глаз дергается».

Многие считают, что вместо сокращения отдыха, необходимо его увеличивать:

«С 28 дней надо минимум до 40 поднимать, чтобы не выгореть, учитывая условия труда, которые с каждым днем все интереснее. Общественникам на заметку».

«Оздоровить население сокращением отдыха?» — главный вопрос

Подобные инициативы вызывают недоумение, ведь «оздоровление населения» обычно ассоциируется с отдыхом, а не с его сокращением.

«Оздоровить население сокращением отдыха?» — риторически спрашивают комментаторы, указывая на абсурдность предложения.

Кто эти герои, которые топят за это?

Общественность требует представить тех, кто поддерживает подобные идеи.

«Покажите этих героев, кто топит за это», — призывают в сети.

Возникают и предложения «ответить» тем, кто выдвигает подобные инициативы:

«А не пошли бы они сами и поработали как обычные работяги, а потом отдохнули 21 день».

Четырехдневная рабочая неделя — условие для сокращения отпуска?

Некоторые высказывают мысль, что подобные сокращения могли бы быть уместны только при условии перехода на четырехдневную рабочую неделю:

«Такое уместно будет только если сделают 4 дневную рабочую неделю».

«Дней без новых запретов – 0» и критика общественников

Общее настроение выражается в таких фразах, как “дней без новых запретов — 0”, и в предложении «убрать всех» общественников, от которых пользы для народа, по мнению многих, «никакой нет».

Инициатива по сокращению отпуска была воспринята как очередное «закручивание гаек», а не реальная мера по улучшению жизни граждан.