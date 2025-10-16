«Пушкина читаю. Но больше люблю Есенина»: петербуржцы рассказали о своих литературных предпочтениях

Северная столица сохраняет статус не только одной из культурных столиц России, но и лидерство среди регионов по чтению и ценности книги для общества.

Чтение в Петербурге — это не только популярное хобби, но и часть городской культуры.

Люди здесь активно посещают библиотеки, покупают книги и участвуют в различных литературных мероприятиях.

В 2024 году эксперты и социологи подтверждают: Петербург входит в тройку самых читающих городов России.

Петербуржцы не изменяют своим привычкам и предпочитают бумажные книги, а также советуют друг другу, что можно почитать.

«Марию Семёнову «Мы — славяне». Очень интересный исследовательский труд. Много нового о язычестве и мифологии»;

«Начал читать Тургенев «Дворянское гнездо». На очереди Чехов»;

«Собрались в Дацан. Читаю о буддизме»;

«Шедевры Пушкина читаю. Но больше люблю Есенина», — отмечают жители Северной столицы.

Популярность классики и разные жанры

Жители Петербурга любят не просто книги, а глубокие и насыщенные произведения.

В числе самых популярных остаются классические произведения русской литературы — Булгаков, Достоевский и Пушкин сохраняют свою популярность.

При этом в городе растет интерес и к современной литературе, а также к книгам по психологии, что отражает разнообразие вкусов у петербуржцев.

Многие предпочитают и зарубежных авторов.

«Лорен Кейт серию книг «Падшие»;

«Прочитала книгу «Плакса» А.Хилл — очень понравился роман. Казалось бы, заезженная тема с чувствами девушки и брата подруги, но юмор и талант изложения истории автора не дали ни разу заскучать»;

«Чарльз Буковски «Хлеб с ветчиной» читаю. Нравится его проза, в топе писателей у меня», — рассказывают петербуржцы.

Петербург — это город, в котором чтение не теряет своей актуальности, а библиотеки продолжают играть важную роль в жизни горожан.

Именно здесь хочется взять в руки сборник произведений Пушкина и читать его произведения, представляя, как он ходил по этим же улицам.