«Пушкина читаю. Но больше люблю Есенина»: петербуржцы рассказали о своих литературных предпочтениях

Чтение в Петербурге — это не только популярное хобби, но и часть городской культуры.
Люди здесь активно посещают библиотеки, покупают книги и участвуют в различных литературных мероприятиях.
В 2024 году эксперты и социологи подтверждают: Петербург входит в тройку самых читающих городов России.
Петербуржцы не изменяют своим привычкам и предпочитают бумажные книги, а также советуют друг другу, что можно почитать.
«Марию Семёнову «Мы — славяне». Очень интересный исследовательский труд. Много нового о язычестве и мифологии»;
«Начал читать Тургенев «Дворянское гнездо». На очереди Чехов»;
«Собрались в Дацан. Читаю о буддизме»;
«Шедевры Пушкина читаю. Но больше люблю Есенина», — отмечают жители Северной столицы.
Популярность классики и разные жанры
Жители Петербурга любят не просто книги, а глубокие и насыщенные произведения.
В числе самых популярных остаются классические произведения русской литературы — Булгаков, Достоевский и Пушкин сохраняют свою популярность.
При этом в городе растет интерес и к современной литературе, а также к книгам по психологии, что отражает разнообразие вкусов у петербуржцев.
Многие предпочитают и зарубежных авторов.
«Лорен Кейт серию книг «Падшие»;
«Прочитала книгу «Плакса» А.Хилл — очень понравился роман. Казалось бы, заезженная тема с чувствами девушки и брата подруги, но юмор и талант изложения истории автора не дали ни разу заскучать»;
«Чарльз Буковски «Хлеб с ветчиной» читаю. Нравится его проза, в топе писателей у меня», — рассказывают петербуржцы.
Петербург — это город, в котором чтение не теряет своей актуальности, а библиотеки продолжают играть важную роль в жизни горожан.
Именно здесь хочется взять в руки сборник произведений Пушкина и читать его произведения, представляя, как он ходил по этим же улицам.