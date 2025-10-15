Шоу-дегустации, мастер-классы и история кофе: где в Петербурге почувствовать настоящий аромат бодрящего напитка

Если вы хотите узнать о кофе больше, попробовать необычные напитки и насладиться приятной атмосферой Санкт-Петербурга, Музей кофе — отличное место для встречи с этим волшебным напитком.

Петербуржцы обожают кофе, поэтому в городе имеется даже музей этого бодрящего напитка.

Впервые он открыл свои двери музей открыл свои двери в ноябре 2008 года и находится в историческом здании на Воскресенской набережной, дом 14, пишет сайт учреждения.

Он считается первым и единственным в России музеем, посвящённым культуре и истории кофе.

Что представляет музей

Экспозиция рассказывает о кофе со всех сторон.

Здесь вы увидите старинные кофеварки, посуду для приготовления напитка и даже фотографию пальмовой куницы — животного, благодаря которому получают один из самых дорогих сортов кофе.

В музее подробно раскрывают историю напитка, его путь из далеких стран, технологии сбора и обработки зерен, а также культуру потребления кофе в разных странах, сообщает Петербург Центр.

Дегустации

Особой популярностью пользуются шоу-дегустации — уникальные мероприятия, где опытные бариста демонстрируют несколько способов приготовления кофе, предлагают попробовать разные напитки.

Для тех, кто хочет попробовать себя в роли профессионала, работает школа бариста с мастер-классами и обучающими программами.

Кофейная терраса и сувенирный магазин

После экскурсии можно зайти на кофейную террасу музея. Здесь предлагают классические кофейные напитки и авторские рецепты, а также лёгкие закуски и десерты.

В магазине музея можно приобрести кофе в зернах с разных уголков мира, а также различные кофейные аксессуары — от турок до френч-прессов и подарочных сувениров.

Стоимость и как добраться

Вход в музей стоит от 400 рублей и выше, есть скидки для пенсионеров и школьников. Шоу-дегустации и комбинированные билеты лучше бронировать заранее, так как они пользуются большой популярностью.

Музей удобно расположен недалеко от станции метро «Чернышевская». Если вы едете на общественном транспорте, рядом много остановок, пишет Туристер.