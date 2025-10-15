Городовой / Город / Шоу-дегустации, мастер-классы и история кофе: где в Петербурге почувствовать настоящий аромат бодрящего напитка
Опубликовано: 15 октября 2025 22:30
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

Если вы хотите узнать о кофе больше, попробовать необычные напитки и насладиться приятной атмосферой Санкт-Петербурга, Музей кофе — отличное место для встречи с этим волшебным напитком.

Петербуржцы обожают кофе, поэтому в городе имеется даже музей этого бодрящего напитка.

Впервые он открыл свои двери музей открыл свои двери в ноябре 2008 года и находится в историческом здании на Воскресенской набережной, дом 14, пишет сайт учреждения.

Он считается первым и единственным в России музеем, посвящённым культуре и истории кофе.

Что представляет музей

Экспозиция рассказывает о кофе со всех сторон.

Здесь вы увидите старинные кофеварки, посуду для приготовления напитка и даже фотографию пальмовой куницы — животного, благодаря которому получают один из самых дорогих сортов кофе.

В музее подробно раскрывают историю напитка, его путь из далеких стран, технологии сбора и обработки зерен, а также культуру потребления кофе в разных странах, сообщает Петербург Центр.

Дегустации

Особой популярностью пользуются шоу-дегустации — уникальные мероприятия, где опытные бариста демонстрируют несколько способов приготовления кофе, предлагают попробовать разные напитки.

Для тех, кто хочет попробовать себя в роли профессионала, работает школа бариста с мастер-классами и обучающими программами.

Кофейная терраса и сувенирный магазин

После экскурсии можно зайти на кофейную террасу музея. Здесь предлагают классические кофейные напитки и авторские рецепты, а также лёгкие закуски и десерты.

В магазине музея можно приобрести кофе в зернах с разных уголков мира, а также различные кофейные аксессуары — от турок до френч-прессов и подарочных сувениров.

Стоимость и как добраться

Вход в музей стоит от 400 рублей и выше, есть скидки для пенсионеров и школьников. Шоу-дегустации и комбинированные билеты лучше бронировать заранее, так как они пользуются большой популярностью.

Музей удобно расположен недалеко от станции метро «Чернышевская». Если вы едете на общественном транспорте, рядом много остановок, пишет Туристер.

Автор:
Юлия Аликова
Город
