Жертвоприношения, молитвы и змеи: тайны и легенды древнего острова Коневец в Ладожском озере

Остров Коневец — это место, где история, легенды и вера переплетаются в удивительный рассказ о силе духа, мире и красоте.

Остров Коневец — это небольшой островок на западе Ладожского озера, известный своей необычной историей и духовным значением.

Этот небольшой остров расположен всего в 7 км от берега, рядом с Владимирской бухтой. Сюда приезжают тысячи паломников и туристов, чтобы посетить мужской монастырь и насладиться природой.

Как появился монастырь?

Монастырь на Коневце был основан в конце XIV века монахом Арсением Коневским из Новгорода.

По легенде, Арсений получил благословение и икону Божией Матери на Афоне и отправился искать место для новой обители, пишет КП.

Он долго ходил по Ладоге, но сильные бури несколько раз возвращали его к острову. Это он воспринял как знак свыше. В итоге здесь и решили строить монастырь.

Поначалу первый каменный храм построили у берега, но после сильного наводнения монастырь перенесли на более высокое место, где и стоит главный собор Рождества Богородицы.

Там хранится известная святыня — Коневская икона Божией Матери.

Загадочный Конь-камень и отсутствие змей

Особенное место на острове занимает огромный валун, называемый Конь-камень, похожий на голову лошади.

Раньше это было языческое святилище финно-угорских племен, где устраивали жертвоприношения.

По преданию, преподобный Арсений очистил камень молитвами и святой водой, отогнав злых духов, которые улетели на противоположный берег.

Якобы с тех пор на острове нет змей — это редкость для Ладожского озера, пишет АиФ.

Исторические испытания

Остров и монастырь пережили много тяжелых времен. В XVI-XVII веках сюда захватывали шведы, а само место переходило из рук в руки.

После войны в середине XX века на острове появилась военно-морская база. Монастырь запустел: в храме устроили склад, жилые кельи заняли офицеры, а на территории разместили автопарк.

Здесь даже испытывали химическое оружие и ракеты, из-за чего остров был закрытой зоной почти полвека, пишет konevets.ru.

Возрождение и современность

С 1990-х годов началось возрождение монастыря, который сегодня вновь действует как мужская православная обитель.

Посетить остров можно только по разрешению Паломнической службы или с благословением настоятеля.

Добраться сюда можно на монастырском катере или договорившись с владельцами частных судов. Морское путешествие занимает около получаса.