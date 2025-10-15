Жертвоприношения, молитвы и змеи: тайны и легенды древнего острова Коневец в Ладожском озере

Остров Коневец — это небольшой островок на западе Ладожского озера, известный своей необычной историей и духовным значением.
Этот небольшой остров расположен всего в 7 км от берега, рядом с Владимирской бухтой. Сюда приезжают тысячи паломников и туристов, чтобы посетить мужской монастырь и насладиться природой.
Как появился монастырь?
Монастырь на Коневце был основан в конце XIV века монахом Арсением Коневским из Новгорода.
По легенде, Арсений получил благословение и икону Божией Матери на Афоне и отправился искать место для новой обители, пишет КП.
Он долго ходил по Ладоге, но сильные бури несколько раз возвращали его к острову. Это он воспринял как знак свыше. В итоге здесь и решили строить монастырь.
Поначалу первый каменный храм построили у берега, но после сильного наводнения монастырь перенесли на более высокое место, где и стоит главный собор Рождества Богородицы.
Там хранится известная святыня — Коневская икона Божией Матери.
Загадочный Конь-камень и отсутствие змей
Особенное место на острове занимает огромный валун, называемый Конь-камень, похожий на голову лошади.
Раньше это было языческое святилище финно-угорских племен, где устраивали жертвоприношения.
По преданию, преподобный Арсений очистил камень молитвами и святой водой, отогнав злых духов, которые улетели на противоположный берег.
Якобы с тех пор на острове нет змей — это редкость для Ладожского озера, пишет АиФ.
Исторические испытания
Остров и монастырь пережили много тяжелых времен. В XVI-XVII веках сюда захватывали шведы, а само место переходило из рук в руки.
После войны в середине XX века на острове появилась военно-морская база. Монастырь запустел: в храме устроили склад, жилые кельи заняли офицеры, а на территории разместили автопарк.
Здесь даже испытывали химическое оружие и ракеты, из-за чего остров был закрытой зоной почти полвека, пишет konevets.ru.
Возрождение и современность
С 1990-х годов началось возрождение монастыря, который сегодня вновь действует как мужская православная обитель.
Посетить остров можно только по разрешению Паломнической службы или с благословением настоятеля.
Добраться сюда можно на монастырском катере или договорившись с владельцами частных судов. Морское путешествие занимает около получаса.