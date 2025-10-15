Городовой / Город / Уникальный рецепт из Петербурга XIX века, ради которого граф целовал повара
Уникальный рецепт из Петербурга XIX века, ради которого граф целовал повара

Опубликовано: 15 октября 2025 19:15
Гурьевская каша
Уникальный рецепт из Петербурга XIX века, ради которого граф целовал повара
Городовой ру

Не всякая каша достойна императорского стола. Но эта вошла в историю.

Иногда в одном блюде смешаны не только вкусы, но и судьбы. Гурьевская каша — именно такая: на первый взгляд простая манная, а на деле — легенда русской кухни, созданная из сливок, пенок, орехов и благодарности.

Как всё началось

История десерта уходит в начало XIX века.

Граф Гурьев, министр финансов и большой любитель изысканной кухни, как-то гостил у помещика Петра Юрасовского. За столом ему подали необычное блюдо — сладкую манную кашу с запечёнными пенками, орехами и мёдом.

Автор рецепта — крепостной повар Захар Кузьмин. Гурьев был в восторге: он велел позвать повара и… расцеловал его. А потом выкупил вместе с семьёй за меру золота. Так Захар Кузьмин стал придворным поваром графа, а каша — гурьевской.

Как её готовили

Гурьевская каша — не просто сладкий десерт, а целая кулинарная архитектура. Её готовили слоями: тёплая манная каша перемежалась тонкими молочными пенками, запечёнными в печи до золотистого цвета. Между слоями — орехи, мёд, варенье, сухофрукты и пряности.

Сверху — снова пенки, орехи и карамельная корочка. Подают горячей, ароматной, как домашняя сказка.

Любимая каша императоров

Даже Александр III, не любивший "кулинарных вычурностей", называл гурьевскую кашу самым вкусным блюдом.

Её подавали при дворе, в лучших ресторанах Петербурга и на императорских поездах. Говорят, именно этот десерт был на столе царя в день железнодорожной катастрофы 1888 года, когда поезд сошёл с рельсов.

Каша, ставшая литературным персонажем

Гурьевская каша вошла и в русскую литературу. Её упоминали Федор Достоевский, Антон Чехов и Михаил Салтыков-Щедрин — как символ роскоши, уюта и того самого вкуса старой России.

Автор:
Елизавета Астахова
