«Всего около 6 пассажиров на рейс»: почему в Петербурге нет ночных автобусов
«Всего около 6 пассажиров на рейс»: почему в Петербурге нет ночных автобусов

Опубликовано: 15 октября 2025 16:30
globallookpress/ Zamir Usmanov

Депутат раскрывает тайны ночного транспорта Петербурга.

Вопрос о востребованности и работе ночного общественного транспорта в Петербурге давно вызывает споры.

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва, председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Цивилев пролил свет на эту проблему.

Он объяснил порталу «Городовой», почему ночные рейсы не стали регулярной частью городской жизни.

«В предыдущие годы эксплуатации ночных маршрутов средняя заполняемость составляла всего около 6 пассажиров на рейс».

Эта цифра, полученная из официального ответа комитета по транспорту, красноречиво говорит о низкой популярности ночных маршрутов.

«При этом стоимость эксплуатации одного ночного автобуса — с учетом оплаты труда водителей в ночные часы, техобслуживания и логистики — в разы превышает выручку», — добавляет депутат.

Высокие затраты при мизерном пассажиропотоке делают ночные рейсы экономически невыгодными.

Праздник — единственное исключение

В настоящее время ночные автобусы выходят на линии лишь в исключительных случаях, когда наблюдается «повышенный спрос». Это касается «отдельных праздничных дней, в том числе — в новогоднюю ночь».

В остальные ночи город остается без регулярного общественного транспорта.

Экономика против удобства

Таким образом, решение о нерегулярной работе ночного транспорта продиктовано сугубо экономическими соображениями.

Пока что для Петербурга содержать круглосуточные маршруты в обычном режиме — слишком дорогое удовольствие, не оправданное реальным спросом.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Город
