«Их стиль одежды и прически копировал взрослый»: почему раньше школьники выглядели старше

Как мода и технологии помогли современным подросткам выглядеть моложе.

Пятнадцатилетний подросток из старых фотографий часто выглядит куда более зрелым, чем его сверстник сегодня.

Феномен, который кажется неоспоримым, имеет свои причины, не связанные с ускоренным взрослением.

Психолог Анна Вакалюк объяснила порталу «Городовой», почему школьники прошлого визуально казались старше.

«Школьники раньше выглядели старше не потому, что они быстрее взрослели», — начинает свой разбор специалист.

Главная причина, по мнению психолога, кроется не в биологическом развитии, а в социокультурных факторах.

Время, мода и «серьезные лица»: Разгадка феномена «взрослых» подростков

«Их стиль одежды и прически копировал взрослый», — отмечает Вакалюк.

В прошлом подростки стремились подражать взрослым в одежде и прическах, что придавало им более солидный вид. Это отличалось от современной молодежной моды, которая зачастую подчеркивает молодость и индивидуальность.

«Социальная среда требовала от них большей ответственности и серьезности», — продолжает психолог.

Общественные нормы и ожидания также играли значительную роль. Подросткам чаще приходилось брать на себя ответственность, что отражалось на их поведении и внешнем виде.

«Они фиксировались на фотографиях с серьезными, “взрослыми” лицами», — добавляет Вакалюк, указывая на то, что даже позирование для снимков было иным.

От «серьезности» фото до «легкомысленности» цифры: Эволюция подросткового облика

Кроме того, играет роль и фактор восприятия.

«Мы смотрим на эти фото через призму времени, что добавляет им “возраста”», — объясняет психолог.

Старые фотографии, обработанные и состаренные временем, воспринимаются нами иначе, чем современные, часто сделанные на цифровые носители.

«Современные подростки живут в другом мире — мире цифровых технологий, яркой молодежной моды и большей свободы самовыражения, что визуально делает их образ более “легкомысленным” и молодым», — заключает Вакалюк.

Яркая одежда, неформальные прически, свободное самовыражение — все это создает образ, который воспринимается как более юный и менее обремененный заботами.

Таким образом, разница во внешнем виде школьников прошлого и настоящего — это отражение перемен в обществе, моде и способах фиксации образа.