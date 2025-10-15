Юнтолово: откуда ноги растут у финского названия и болотных тайн петербургского района

Как заповедник стал сердцем петербургского микрорайона?

Почему же Юнтолово носит такое название?

Чтобы разобраться в происхождении названия, администрация района отправила официальный запрос в Финляндию. Переведенный на финский язык, он поступил в Центральный исторический архив страны доктору истории Аксели Кауракарху.

После десяти дней ожидания получен ответ: до сих пор существовало три «Юнтолова» в Петербурге. Первично было названо речка Юнтоловка, впадающая в Лахтинский залив.

Улица и лесной массив получили свои названия по речке.

Оригинальное финское название речки — Junttilanoja. Предполагается, что оно происходит от названия одиночного дома «Юнтила», названного в честь Юнтти — народной формы имени Йоханнес, эквивалентного русскому Ивану.

Таким образом, «Юнтилла» может соответствовать «Иваново».

От реки Юнтоловки произошло и имя заказника, который начали охранять ещё в 1919 году. Но официальный статус заповедной территории он получил лишь в 1990 году.

Юнтоловский заказник — зеленое сердце района

Главной природной достопримечательностью заказника является Лахтинский разлив — обширный и живописный водоем.

Северная сторона заказника окружена Лахтинским болотом — последним из сохранившихся болот на территории Петербурга.

Заповедник служит домом для множества перелетных птиц, о чем уже более столетия свидетельствуют петроградские естествоиспытатели.

Улицы с охранным духом природы

Современные улицы района носят имена заповедников Ленинградской области. Так, магистраль № 1 стала Юнтоловским проспектом, а № 2 — Гладышевским по одноименному заказнику.

Есть Кургальская, Лисинская, Ивинская, Череменецкая, а также переулки и проезды с именами природных территорий. Некоторые пока существуют лишь на картах, намекая на степень развития района.

Арт-объект с птицами — символ гармонии с природой

На углу Юнтоловского проспекта и Ивинской улицы установлен арт-объект с изображением птиц.

Он напоминает, что пернатые — неотъемлемая часть жизни района и его жителей.

Голоса жителей Юнтолово

«Для тех, кому нужны ночные клубы и бары, в районе, вероятно, скучновато», — отмечает Оксана Илларионова, преподаватель парикмахерского искусства в беседе с "Санкт-Петербургские ведомости".

«Зато есть все для семейного досуга и спорта. В каждом дворе активно работают сообщества, обсуждающие благоустройство и организацию совместных мероприятий».

Антон Никаноров, инспектор качества, добавляет:

«Живу здесь семь лет. Район развивается быстро. Мое любимое место — центральный парк. Там можно заниматься спортом, бегать по стадиону, играть в футбол, кататься на роликах и велосипеде, а также просто читать книгу в тишине».

Природа на шаг ближе

Расположение и высота домов спроектированы так, чтобы не мешать перелетным птицам прилетать весной и улетать осенью.

Во дворах поют воробьи, синицы, трясогузки, свиристели и малиновки. В заказнике поют соловьи, а стаи скворцов собираются на газонах перед долгим перелетом.

Недалеко от школы раньше пасся заяц, а на улицах района иногда можно встретить лося — жителя Курортного лесопарка.