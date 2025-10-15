В этом старом доме на Красноармейской в Выборге скрывается волшебное место с невероятным рыжим директором

В старом доме на улице Красноармейской, 11, прячется одна из самых необычных достопримечательностей Выборга — Лавка Рыжей Лапки. Это не просто сувенирный магазин, а место, где городская легенда встречается с реальностью.
Главный обитатель лавки — рыжий кот по имени Кузьма Вольдемарович. Официально он значится директором по PR и рекламе, а неофициально — хранителем уюта и доброго настроения.
Лавка с характером
Внутри — как в гостях у старого знакомого. Здесь можно купить выборгские сувениры и изделия местных мастеров, выпить чаю, послушать истории про кота-директора и подключиться к Wi-Fi, чтобы сразу отправить фото с ним друзьям.
Но за этой домашней атмосферой чувствуется то, что делает Лавку Рыжей Лапки особенной: она не просто продаёт вещи — она создаёт настроение, в котором чувствуется сам Выборг — немного северный, уютный и со своим чувством юмора.
Место, куда возвращаются
Гости города заходят сюда не только за подарками, но и чтобы увидеть Кузьму, погладить его, сделать снимок, а иногда просто посидеть у окна. Так лавка стала частью городского пейзажа — неотъемлемой, как мостовые или башня Святого Олафа.
И, пожалуй, если бы у Выборга был свой неофициальный символ, им вполне мог бы стать этот рыжий директор.