Больше, чем просто черный: как Малевич создал логотип человеческой жизни и почему о нем до сих пор спорят

Созданный в 1915 году Казимиром Малевичем﻿ концептуальный «Черный супрематический квадрат» стал одной из самых обсуждаемых картин в истории искусства.

Вошедший в цикл супрематизма, наряду с «Черным кругом» и «Черным крестом», он продолжает вызывать споры и фантазии о своем значении.

Версии и домыслы о смысле

Среди множества предположений выделяются такие:

«Черный квадрат» — просто удачный пиар-ход, привлекающий внимание к непонятному. Или же вовсе — средство замазать неудачную работу. Однако, эта версия быстро отпадает, учитывая мастерство Малевича и доступ к материалам.

Другие рассуждают, что квадрат — «икона новой эпохи». Как писал философ искусства: «если Бог умер, значит, умер и старый язык искусства».

В этом ключе «Черный квадрат» — символ поиска нового визуального языка на заре модернизма.

Восточные влияния — миф или реальность?

Существуют предположения о связи супрематизма с китайской философией, поскольку Малевич интересовался восточными традициями.

Но большинство исследователей считают это маловероятным.

«Черный квадрат» и массовая культура XX века

Вдохновленный гигантским социальным изменением эпохи, Малевич фактически создает «логотип» новой жизни. Искусство отказалось от традиционной натуралистичности — теперь главенствуют символы и ассоциации.

Как подмечают искусствоведы:

«Супрематизм — это начало массового визуального языка, который впоследствии проник во все сферы — от рекламы до дизайна».

Социально-исторический контекст и авторская версия

Конец XIX — начало XX века — период революции во всех сферах жизни: индустрия, политика, культура. Фотоаппараты и кино убрали задачу точного отображения реальности.

В этом новая реальность — бытие человека отражается через лаконичный символизм.

Малевич предлагает тройку форм — круг, квадрат и крест — чтобы выразить триульную реальность: рождение, жизнь и смерть. Это маленький, простой, но мощный визуальный код, ставший триптихом нового времени.

На своей знаменитой выставке Малевич повесил «Черный квадрат» в «красный угол» — традиционное место икон в русских домах. Тем самым он поставил жизнь человека на пьедестал сакрального искусства.

Критические мнения и современные комментарии

В комментариях можно встретить скептицизм и иронию:

«Самое главное в черном квадрате Малевича — это то, что он и не черный, и не квадратный».

«Если бы мазки не были видны, и квадрат был идеально ровным, возможно, это был бы шедевр. А так — просто картинка ради пиара».

«Так намалякал квадрат, и выдал его за новое направление, или не он эту муть выдал за направление, просто его выбрали для на одурачивания нас».

«Многие проходят мимо, не желая задумываться о глубине послания. Время изменилось — креативность сменилась равнодушием».

«Черный квадрат» — символ или загадка?

Искусство — это всегда язык вызовов. «Черный квадрат» — вызов пониманию, эксперимент с формой и содержанием, отражение эпохи перемен.

И, если картина вызывает споры и заставляет задуматься, значит, она полностью выполняет задачу искусства.